Эксперт Закарян: мошенники используют психологические приемы во время звонков жертвам
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Чем быстрее вы поймете, что вам позвонили или написали мошенники, тем меньше вероятность потери денег и других неприятностей, об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.
Он напомнил, что злоумышленники умело используют разные психологические приемы. Поэтому перед тем как что-то ответить или сделать, нужно успокоиться и подключить критическое мышление.
Например, если мошенник представился службой безопасности банка и заявил, что деньги вот-вот исчезнут со счета в банке, то нужно прекратить беседу и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка, чтобы узнать, что на самом деле происходит. Аналогично нужно поступать и со звонками, в которых сообщают про неприятности с родственниками и вымогают деньги.
"Мошенники — хорошие психологи, они знают, что их легко вычислить по нескольким уточняющим вопросам. Поэтому они проявляют агрессию, торопят и создают панику, чтобы человек потерял контроль над ситуацией", — рассказал специалист.
Если личная информация, например, данные карты, попали к неизвестным, то Закарян посоветовал немедленно обратиться службу безопасности и заблокировать счет.
Если мошенники получили доступ к соцсетям, то нужно сразу поменять пароль. Причем он должен быть "действительно сложным", напомнил эксперт. Также везде, где возможно, нужно подключать двухфакторную аутентификацию.
"Гораздо сложнее будет взломать ваш аккаунт, если понадобится еще и подтверждение с помощью sms-кода", — заключил Закарян.
https://1prime.ru/exclusive/20230618/840832961.html