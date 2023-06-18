МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Чем быстрее вы поймете, что вам позвонили или написали мошенники, тем меньше вероятность потери денег и других неприятностей, об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Раскрыто, сколько россиян испытывают фантомные звонки

Он напомнил, что злоумышленники умело используют разные психологические приемы. Поэтому перед тем как что-то ответить или сделать, нужно успокоиться и подключить критическое мышление.

Например, если мошенник представился службой безопасности банка и заявил, что деньги вот-вот исчезнут со счета в банке, то нужно прекратить беседу и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка, чтобы узнать, что на самом деле происходит. Аналогично нужно поступать и со звонками, в которых сообщают про неприятности с родственниками и вымогают деньги.

"Мошенники — хорошие психологи, они знают, что их легко вычислить по нескольким уточняющим вопросам. Поэтому они проявляют агрессию, торопят и создают панику, чтобы человек потерял контроль над ситуацией", — рассказал специалист.

Если личная информация, например, данные карты, попали к неизвестным, то Закарян посоветовал немедленно обратиться службу безопасности и заблокировать счет.

Если мошенники получили доступ к соцсетям, то нужно сразу поменять пароль. Причем он должен быть "действительно сложным", напомнил эксперт. Также везде, где возможно, нужно подключать двухфакторную аутентификацию.

"Гораздо сложнее будет взломать ваш аккаунт, если понадобится еще и подтверждение с помощью sms-кода", — заключил Закарян.