МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. На следующей неделе рубль может укрепиться благодаря продажам Минфином юаней из ФНБ и началу нового налогового периода, рассказал агентству «Прайм» аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Костин призвал сломать "долларовую" систему

"В новом отчетном периоде, с 7 июня, Минфин России продает больший, чем ранее, объем юаней из состава ФНБ, чтобы нивелировать недополученный доход со стороны компаний-экспортеров энергоносителей", — отметил собеседник агентства.

Банк России по поручению финансового ведомства продает на рынке юани, покупает рубли и направляет их на покрытие расходных статей бюджета. Чисто теоретически, данные действия служат поддержкой национальной валюте, так как благодаря ним появляется дополнительный спрос на рубли, отметил Джиоев и добавил, что фактически объемы продаж не столь велики и составляют небольшую долю. Поэтому поддерживающие влияние продажи юаней из ФНБ для рубля ограниченно.

Что касается пары евро/рубль, то на Московской бирже объем ликвидности сравнительно небольшой из-за специфики времени и санкций, объяснил эксперт.

"Из-за этого спровоцировать высокую амплитуду колебаний здесь совсем несложно", — добавил он.

На следующей неделе в России начнется очередной налоговый период, что может поддержать позиции российской валюты.

"На уходящей неделе доллар США может обновить локальный пик на уровне 83,50 рубля и скорректироваться в область 75-83 рублей за доллар", — заключил аналитик.