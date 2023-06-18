МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Европейский рынок энергоносителей снова лихорадит: на этой неделе спотовые цены на газ взлетали за один торговый день на 30 процентов, пробивая сначала отметку в 500, а потом и в 550 долларов за тысячу кубов. Однако в пятницу они снова рухнули на 20 процентов. С чем это связано? БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

У аналитиков, как обычно, на все есть ответ, хотя не факт, что точный. По мнению главы отдела европейского рынка газа и мирового рынка СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джеймса Уодделла, которое он высказал в беседе с агентством Блумберг, цены подскочили на опасениях по поводу поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы. Цены на фрахт судов через Атлантику выросли в 1,6 раза за две недели из-за меньшей доступности судов.

Еще одна причина — перебои в работе норвежских газопроводов, по которым также идет сырье на юг региона. Кроме того, власти Нидерландов утвердились в решении навсегда закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение Гронинген из-за угрозы землетрясений.

При этом в регионе снова довольно жарко, во многих странах давно не было дождей. Это увеличивает расход электроэнергии на кондиционирование и снижает выработку энергии ветра, что также плохо для баланса. И, конечно, мелеют реки, а значит, снижается производство на ГЭС.

АЗИЯ ВСТУПАЕТ В ИГРУ

Не отстает и Азия. Как отметил в беседе с агентством "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, из-за жары растет спрос на энергию для кондиционирования воздуха в том числе в Китае. Песков раскрыл, на чем зиждиласть конкурентоспособность промышленности ФРГ

"Увеличение премии к цене на газ в Азиатском регионе постепенно начинает подстегивать восстановление цен в ЕС. Спрос на электроэнергию для кондиционирования повышает спрос на голубое топливо, ужесточая сезонную конкуренцию за грузы СПГ на спот-рынке", — соглашается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

При этом незадолго до скачка цен на газ в Европе Китай опубликовал статистику о росте импорта газа в апреле на один процент по отношению к марту этого года и на 11 процентов — год к году.

"Азиатские индикаторы цен недавно поднимались выше европейских — до 2 долларов за миллион БТЕ, однако в моменте TTF снова стал дороже газа в Азии, что должно ограничить отток туда", — отметили аналитики из "ВТБ Мои Инвестиции".

КОПИ ЗАПАСЫ С ЛЕТА

При этом эксперты напоминают, что этот летний сезон Европа встретила с внушительными запасами "голубого топлива": если ранее в среднем подземные хранилища в июне были заполнены на 55 процентов, то в этом году отметка значительно выше — 73 процента от максимума. "Соответственно, ЕС вполне вероятно полностью заполнит свои хранилища к зиме гораздо раньше. Этот момент способен серьезно ограничить потенциал рост цен на газ", — делает вывод Скрябин. Indian Oil: Индия доведет долю российской нефти в импорте до 30 процентов

Еще одним фактором, который ограничивает рост цен на сырье, является заметное сокращение уровня потребления газа за последние полгода, напоминает он. Граждан активно призывали к экономии энергоресурсов, были введены замещающие механизмы для отопления помещений. По мнению эксперта, ожидать от европейцев "максимум на кондиционере" не стоит. Все это сказывается на котировках, которые, как мы видим, бросает то вверх, то вниз.

ЖДЕМ ОСЕНИ

Новых пиковых цен на газ в Европе следует ждать осенью, с приближением нового отопительного периода. Пока же повышенный спрос из-за холодов не пришел, вероятнее всего круглая отметка 500 долларов за тысячу кубов ограничит потенциал восстановления котировок, считает Галактионов из БКС. Биржевые цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубометров

По мнению Скрябина, жители европейских стран будут и дальше снижать уровень потребления энергоносителей, в том числе газа. Это главный подход к снижению цен, считает он. Великобритания заявила, что планирует возобновить активную эксплуатацию угольных шахт, но массовым явлением в Европе это не станет. "Те случаи, о которых известно, случились на фоне отсутствия альтернатив и были компромиссом в сложившихся обстоятельствах", — пояснил аналитик.

По прогнозу аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, текущие фьючерсные кривые TTF предполагают на ближайшие три месяца цены около 400 долларов за тысячу кубов и сезонное повышение до 600 долларов за тысячу кубов к концу года. Таким образом, до осени ждать сюрпризов не стоит, однако волатильность сохранится — рынок в эпоху неопределенности стал весьма уязвим к новостным поводам. Ведь российского газа, который всегда был гарантом стабильности, у Европы больше нет.