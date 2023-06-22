МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Елена Гуринович. После повышения ЦБ Турции ключевой ставки с 8,5 процента до 15 процентов национальная валюта страны обновила исторический минимум к доллару (24 лиры за одного "американца"). На фоне почти сорокапроцентной инфляции в стране в 2023 году такое повышение участники рынка сочли слишком незначительным, чтобы остановить инфляцию. Что будет дальше с курсом турецкой лиры и экономикой страны после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны — в материале "Прайма". Эксперт объяснил неожиданное падение турецкой лиры

В четверг, 22 июня, ЦБ Турции впервые более чем за два года принял решение о повышении ключевой ставки: с 8,5 процента до 15 процентов. Большинство аналитиков прогнозировали более резкого повышения до — 20 процентов. Это связано с тем, что годовая инфляция в стране по итогам мая составила 39,6 процента при целевом показателе в пять процентов годовых.

Это решение регулятора повысить ставку — первое с марта 2021 года — было принято через неделю после назначения на пост главы ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Она заняла это кресло в начале июня, после переизбрания Эрдогана. До этого Эркан занимала руководящие позиции в банках Goldman Sachs и First Republic. Напомним, что американский банк First Republicрухнул в начале этого года, его активы выкупил JPMorgan.

НЕ СОЛОНО ОЖИДАВШИ

Снижение лиры в четверг до исторических минимумов (к концу дня валюта торговалась уже на отметках 24,5 лиры за доллар) связано с тем, что от нового главы регулятора рынок ожидал более решительных действий. Как прокомментировал в беседе с "Праймом" директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов, особого значения сейчас не играет, подняли ставку до 15 процентов или 20 процентов. Сам факт, что он вырос почти в два раза, и так очень сильный триггер для изменений.

"Вероятно, рынок надеялся на более решительное ужесточение монетарной политики. Хотя турецкая инфляция в этом году уменьшилась в два раза по сравнению с 2022 годом, она все еще превышает 40 процентов", — добавил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ПЛЯСКИ ПРОТИВ ЭРДОГАНА

Однако не стоит забывать, что ЦБ Турции не обладает достаточной степенью независимости, отметил в свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Предыдущий руководитель турецкого ЦБ Кавчиоглу снижал ключевую ставку под давлением Эрдогана, несмотря на двузначную инфляцию. До назначения Кавчиоглу Эрдоган уволил трех руководителей ЦБ, пытавшихся ужесточать монетарную политику", — пояснил он. Курс турецкой лиры обновил исторический минимум на решении ЦБ о ставке

Поэтому ожидать, что сразу после назначения Эркан начнет прямо противоположную президенту политику не стоит.

"Эрдоган предпочитает через низкие реальные процентные ставки стимулировать кредитование и экономический рост, жертвуя национальной валютой и не обращая внимание на инфляцию. В результате подрывается доверие к лире, а граждане и бизнес предпочитают сбережения в долларах. Кредитный рейтинг Турции давно находится в неинвестиционной категории", — добавил Васильев.

При этом он подчеркнул, что ставки на уровне 15 процентов годовых недостаточно и для борьбы с инфляцией, и для привлечения в страну иностранного капитала, чтобы профинансировать текущий дефицит бюджета Турции. "Поэтому можно ожидать дальнейшего падения турецкой лиры, пока не выравнивается торговый баланс за счет сокращения импорта или пока ЦБ Турции не пойдет на более резкое повышение ставки", — прогнозирует аналитик Совкомбанка.

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", сегодняшнее повышение ключевой ставки — только первый шаг в процессе нормализации финансовой политики Турции.

"Повышение процентной ставки, как правило, позитивно для курса валюты. Однако все зависит от соответствия итогового решения ожиданиям участников рынка", — объяснили они последовавшее падение лиры.

УЖЕСТОЧЕНИЮ БЫТЬ

В "ВТБ Мои Инвестиции" добавили, что вслед за сегодняшним повышением ставки новый глава ЦБ Турции будет и дальше сдержанно повышать ставку.

"Новому главе ЦБ Турции необходимо корректировать политику, а не создавать новый шок в экономике", — отметили в компании. ЦБ Турции повысил ключевую ставку впервые более чем за два года

Кроме того, у страны есть и другая проблема, которая решается за счет повышения ставки: сокращения золото-валютных резервов центрального банка.

По мнению Бабина из БКС, для борьбы с потребительскими ценами ключевая ставка должна находиться "хотя бы уровне" инфляции, а это — 40 процентов.

Впрочем, считает Цыганов из "Цифры", регулятор сейчас будет смотреть на среднесрочный эффект от решения по ставке и оценивать, повлияло оно как-то, в какой мере. "Падение лиры говорит о том, что решение центробанка не оправдало рыночных ожиданий. Но это может быть реакцией в моменте, а далее курс может стабилизироваться", — подытожил собеседник агентства.

КАК В РОССИИ ОТЗОВЕТСЯ

Изменение монетарной политики турецкого ЦБ может повлиять на экономические процессы в России, напомнил Васильев. Однако это влияние будет небольшим и неоднозначным.

"С одной стороны, повышение ставки в Турции приведет к ужесточению финансовых условий в стране и замедлению экономического роста. Это может негативно сказаться на объемах потребления российского сырья. При этом уменьшение импорта энергоносителей и продовольствия (основных статей российского экспорта), вероятно, будет небольшим", —рассуждает аналитик.

С другой стороны, повышение ставки в Турции поможет замедлить инфляцию. В результате может снизиться уровень импортируемой в Россию инфляции. Чем ниже рост цен в странах — наших торговых партнерах, тем, при прочих равных, ниже инфляция и процентные ставки в России.