МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. После прохождения налогового периода в России, пик которого придется на 28 июня, давление на рубль усилится, а доллар снова будет пробиваться сначала к отметке в 86 рублей, а потом тестировать "высоту" в 89-90 рублей, рассказал "Прайму" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик объяснил, как США сами убивают доллар

14 июня курс доллара повышался до отметки 85,03 рубля, и в течение семи дней торговался в боковом тренде между уровнями 83,30-85 рублей, напомнил собеседник агентства.

"Незначительное укрепление рубля за последние дни можно объяснить повышением нефтяных котировок и ослаблением доллара на валютном рынке Forex. Экспортеры также могут продавать валюту для уплаты налогов 28 июня, что поддерживает нацвалюту", — отметил он, добавив, что такое снижение курса доллара — до 83,43 рубля — было всего лишь небольшой коррекцией, а не разворотом.

По прогнозу Антонова, после прохождения налогового периода 28 июня стоит ожидать усиления давления на рубль, поскольку основными факторами его ослабления являются дефицит бюджета и дисбаланс между спросом и предложением из-за низких цен на нефть.

Динамика рынка нефти и валют остается неустойчивой, подверженной влиянию многих факторов, включая макроэкономические показатели, политическую ситуацию и действия центральных банков. До 28 июля можно ожидать консолидацию курса пары доллар/рубль около уровня 85 рублей. Однако сохраняются риски укрепления доллара до 86 рублей: эта отметка выступает промежуточным сопротивлением на пути к зоне 89-90 рублей.

Летом прошлого года власти говорили о комфортной зоне 70-80 рублей. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в рамках ПМЭФ-2023, что курс рубля является определяющим фактором для дефицита бюджета и экономики России. Оптимальный и комфортный уровень для всех участников рынка на данный момент находится в диапазоне 80-90 рублей за доллар, напомнил собеседник агентства.