МОСКВА, 23 июн —ПРАЙМ. Перед покупкой квартиры нужно проверить не только документы, но и подробно расспросить ее владельцев и задать несколько неочевидных вопросов, рассказала "Прайму" юрист Елена Кудерко. Россиянам объяснили, за что можно получить штраф в собственной квартире

Она отметила, что, в первую очередь, нужно проверить документы о собственности, например, договор купли-продажи или долевого участия в строительстве, акт ввода в эксплуатацию.

"Лучше запросить документы, подтверждающие оплату — это приходный кассовый ордер, расписка или платежное поручение", — объяснила специалист.

Также следует взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Ее должен получить сам собственник, поскольку с 2023 года данные о собственнике в выписках являются скрытыми, а полная выписка предоставляется только владельцу. Кроме того, следует проверить, нет ли и других собственников: для это нужно запросить выписку из домовой книги.

"А вот из неочевидных шагов — это попросить у продавца справку из социального фонда о том, был ли использован маткапитал на покупку квартиры", — считает юрист.

Также можно попросить предоставить свидетельство о заключении или расторжении брака для понимания, есть ли права на объект у бывшего или нынешнего супруга. Ведь если квартира является совместным имуществом, то на ее продажу требуется согласие супруга на продажу, брачный договор или судебное решение о разделе имущества.

Следует проверить наличие долгов: квартплата, капремонт, электроэнергия, коммунальные услуги. Запросите квитанции за текущий и предыдущий месяц. Если возникли вопросы или сомнения, то юрист рекомендовала получить платежные документы, чтобы исключить наличие незапланированного долга уже после покупки.

"При приобретении недвижимости в Москве имеет значение, включен ли дом в программу реновации", — сказала Кудерко.

Информацию об этом можно получить на сайте Правительства Москвы или в районной управе.