МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Страны Запада продолжают винить Россию в росте цен "на все". Так, например, в Польше звучат заявления, что высокой инфляции в Европе привели действия России и Газпрома. "ПРАЙМ" опросил аналитиков, чтобы разобраться в вопросе: что же на самом деле происходило с инфляцией на Западе все это время. И с палками в колесах: как Россия под санкциями ставит исторические рекорды

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С БАЙДЕНА

Первопроходцем в подобных обвинениях считается президент США Джо Байден, который после начала СВО сразу начал обвинять Москву: "мы видели в сегодняшних данных по инфляции: 70 процентов роста цен в марте произошло из-за повышения цен на бензин Путиным".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен в сентябре прошлого года также не нашла ничего лучшего, как обвинить Россию в росте цен на газ.

"Отправьте эти счета в Москву", — предложила она.

Однако эксперты не так однозначны на счет "импорта инфляции" из России на Запад. В условиях противостояния обвинения со стороны США и ЕС — не более, чем часть антироссийской пропаганды, сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. С ним согласился и ведущий аналитик "Открытие инвестиции" Андрей Кочетков: никакого импорта инфляции из России в Европу нет.

Еще в 2021 году инфляция в США и ЕС превышала целевой уровень в два процента, напомнил Васильев. Например, в феврале 2022 года этот показатель в Соединенных Штатах вырос с 7,5 до 7,9 процента за месяц, при этом стержневой показатель инфляции (без учета энергоносителей и продовольствия) поднялся до шести до 6,4 процента.

Инфляция в еврозоне в феврале 2022 года выросла с 5,1 до 5,8 процента после января, при этом стержневой показатель инфляции (без учета энергоносителей и продовольствия) поднялся с 2,3 до 2,7 процента. Расплата близко. Европа замерла перед новой гонкой цен на газ

ПЕРЕВОД СТРЕЛОК НА МОСКВУ

Основная причина инфляции на Западе — агрессивная политика денежного стимулирования. Она и привела к росту ликвидности на финансовых рынках. Соответственно, деньги нашли выход в виде подорожания товаров и услуг, так как их объем существенно не увеличился, поясняет Кочетков.

Кроме того, политика Евросоюза и США привела к срыву стабильных поставок из России, как газа, так и многих других товаров.

"Соответственно, на рынках возник дефицит предложения, но Россия к этому отношения не имеет. Поэтому говорить об экспорте инфляции из России можно только при учете весьма нездоровой фантазии американской геополитической школы. Даже нефть, которую принято считать дорогой, сегодня находится на весьма низких ценовых значениях", — объяснил Кочетков.

Инфляция на Западе разгонялась широким фронтом не только из-за энергоносителей и продовольствия: пандемия коронавирусной инфекции привела к дисбалансу спроса и предложения в мире, что лишь подтолкнуло цены вверх. БРИКСом по голове: что приготовила Россия для Запада

"С одной стороны, были нарушены глобальные цепочки поставок из-за пандемии — локдауны заперли людей дома, остановили работу заводов, что нарушило предложение товаров и услуг. С другой стороны, с целью поддержать население и бизнес США и ЕС напечатали беспрецедентное число долларов и евро, чтобы раздать гражданам и поддержать спрос. Высокий спрос в условиях ограниченного предложения вылился в быструю инфляцию", — сказал Васильев.

На Западе все пошло по классическому сценария. Избыток долларов и евро стал притекать на сырьевые рынки, что стало разгонять и цены на сырьевые товары. В условиях высокой инфляции инвесторы покупали сырьевые товары, чтобы захеджировать свои риски и тем самым дальше ускоряли инфляцию. Высокая инфляция привела к тому, что рабочие в США и ЕС стали требовать повышения зарплаты (без соответствующего роста производительности труда), что также стало разгонять цены.

Васильев полагает, что западные Центробанки упустили момент для борьбы с инфляцией: "В результате мы видим, что Банк России уже давно вернул инфляцию к цели, тогда как ФРС и ЕЦБ рассчитывают вернуть инфляцию к цели только через два-три года".

Например, цена на нефть уже давно вернулась на уровни до начала СВО. При этом инфляция в России по итогам мая составила 2,5 процента (ниже целевых четырех процентов), инфляция в США в мае — четыре процента (в два раза выше целевых двух процентов), в еврозоне — 6,1 процента (это в три раза выше целевых двух процентов).

Васильев также напомнил, что усиление странами Запада антироссийских санкций в 2022 году подтолкнули к росту цены на энергоносители: но инфляция в середине года в США и Европе уже превышала целевые показатели в два процента. Европа разочаровалась в замене российского газа. Что с ней будет

Кроме этого, Европа сама отказалась от импорта дешевого российского газа в пользу дорогого газа из Америки. Однако в условиях противостояния с Россией западные политики и подконтрольные им СМИ в очередной раз обвинили Москву: теперь уже в росте инфляции.

Мировая экономика развивалась гораздо устойчивей, а инфляция была низкой в период с 2010 по 2014 годы, но цены на нефть, как в номинальном, так и реальном выражении, были на 20-40 процентов выше, чем сегодня. Соответственно, речи о каком-либо российском влиянии на инфляцию в этих экономических регионах нет. Поэтому президент России Владимир Путин прав, когда говорит, что Запад пытается прикрыть Москвой свои собственные экономические просчеты, заключил Андрей Кочетков.