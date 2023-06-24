МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Одним из нововведений мессенджера WhatsApp стала установка беззвучного режима для звонков от неизвестных контактов, повышающая конфиденциальность пользователей и сведение к минимуму общение с нежелательными абонентами, об этом рассказал агентству "Прайм" начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Пользователей научили, как проверить, следит ли за ними WhatsApp

Также теперь в мессенджере появились новые инструменты проверки конфиденциальности аккаунта. Пользователь может настроить под свои потребности уровень видимости для других контактов: можно детально контролировать, кто видит данные профиля, статус и время последнего посещения.

Эксперт отметил, что нововведения не являются обязательными. Каждый пользователь сам решает — нужны ли ему дополнительные настройки конфиденциальности.

Магомедов не рекомендовал целиком и полностью полагаться в вопросах безопасности исключительно на возможности мессенджера.

"Существуют и другие приложения, позволяющие идентифицировать спам и звонки мошенников. Надежнее использовать весь комплекс мер и не забывать о цифровой гигиене», — предупредил эксперт.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская