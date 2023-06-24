МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Россияне могут оказаться в ситуации, когда банк заблокировал счет клиента без объяснения причин. Как пояснил в беседе с агентством "Прайм" директор института комплаенса и этики бизнеса высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Ирина Грекова, есть несколько ситуаций, когда кредитная организация не только вправе пойти на такой шаг, но и обязана провести блокировку. Киберспециалист назвал признаки "опасного банкомата"

Стоит пояснить, что блокировка карты и блокировка счета в банке — это разные вещи. Если операции по карте можно заблокировать в случае подозрения на мошенничество, то счет в этой ситуации останется работающим. В ситуации, когда банк блокирует именно счет, клиент не может провести никаких действий с деньгами до выяснения обстоятельств и снятия блокировки.

Согласно "антиотмывочному" закону ФЗ-115, банк обязан заблокировать денежные средства в случае получения сигнала из Росфинмониторинга. Существует несколько таких ситуаций:

если клиент банка попал в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

если клиент подозревается в связи с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения;

при наличии принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.

В данном случае блокировку можно снять только устранив ее причину: обратиться в суд для исключения из указанных перечней. Если по счету клиента проходят сомнительные операции, то банк может провести комплекс мер по их прекращению. Отключить интернет-банк клиента или отказать в проведении операций.

"Например, в банк поступил звонок от лица, который сообщает, что по данному счету идет сбор средств для мошенников. Кредитная организация проверяет эту информацию и, если сомнения подтверждаются, операции по счету замораживаются", — отметила эксперт.

Для снятия блокировки клиенту придется обосновать экономический смысл операции и предоставить иные запрашиваемые банком документы.

Помимо этого банк может приостановить нетипичную (вызвавшую подозрение) операцию и запросить устное подтверждение (например, по телефону) о том, что именно клиент ее проводил.

Собеседница агентства посоветовала осуществлять переводы, в том числе через банк-клиент, проявляя разумную осмотрительность, внимательно относиться к предложениям оплатить услуги по номеру телефона, переводам денег третьим лицам в счет услуги или товара. Финансист объяснила, как банки пытаются нажиться на клиентах

"Есть ряд мошеннических схем, когда клиенту приходят денежные средства, потом в рамках звонка его просят вернуть деньги по номеру карты или номеру телефона. В этой ситуации в обязательном порядке денежные средства необходимо вернуть через банк на счет отправителя", — посоветовала она.

Можно рекомендовать осуществлять оплаты на основании договора, а сами документы и иные подтверждения — сохранять. Стоит помнить, что клиент банка может попасть в цепочку пересылки денег для незаконных целей, тогда под риском оказывается сам клиент, заключила Грекова.