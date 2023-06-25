Врач Левчук: к стоматологу нужно обратиться немедленно, если появился отек или была травма
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. К сожалению, большинство людей приходят к стоматологу, когда что-то начинает болеть, но некоторые могут неделями и даже месяцами жить на обезболивающих без визита к врачу. Как долго можно терпеть зубную боль, рассказала агентству "Прайм" врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии "Дева-Дент" Диана Левчук.
Как рассказала врач, нормальная ситуация, когда при возникновении зубной боли в течение двух дней нет возможности сходить к специалисту. За это время, по словам стоматолога, ничего критического не случится.
"Исключение составляют случаи, когда появился отек. В таких ситуациях ждать нельзя. Если начался отек — это означает, что идет активный воспалительный процесс. И даже за пару дней ситуация может усугубиться", — предупредила врач.
Травмы — еще один повод немедленно посетить специалиста. Например, в ситуации, когда после удара появилась подвижность. Если обратиться в клинику сразу и поставить шину — зубы можно спасти. В любом случае, если ваши зубы подверглись внешнему воздействию, лучше лишний раз побывать у врача и как можно быстрее.
Кроме того, затягивать с посещением стоматолога не стоит если:
- появилась чувствительность зубов. Они реагируют на изменения температуры, механические или химические раздражители. У гиперчувствительности может быть много причин. Врач определит, чем именно она вызвана и назначит лечение. А чем дольше откладывается визит к стоматологу, тем дороже придется заплатить за лечение;
- в зубе появилась дырка или откололся кусочек. Это кариес, который легче и правильнее лечить на начальных этапах. Если пациент будет ходить с таким зубом месяцами, то может начаться воспалительный процесс, который приведет к его потере;
- появилось покраснение, воспаление или кровоточивость десен. Это первые признак гингивита — заболевания десен. При отсутствии лечения, он может привести к пародонтиту. Это опасное заболевание, которое может привести к потере даже здоровых зубов.
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