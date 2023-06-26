Юрист Виноградов: ребенку нельзя дать имя, содержащее указание на ранг или титул
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В последние годы в России наблюдается мода на необычные, редкие имена, однако есть определенные законодательные запреты, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, в прошлом году московские ЗАГСы регистрировали Афин, Забав, Авокадиев, Зареславов, Елеазаров, Астр и Лаванд.
"Вместе с тем, закон устанавливает четкие запреты — как называть новорожденных граждан России нельзя", — указал юрист.
Так, Федеральный закон от 01.05.2017 № 94-ФЗ внес изменения в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Они касаются запретов присвоения имени.
Например, по словам эксперта, запрещено использовать в имени цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки (кроме дефиса) в любой комбинации. Недопустимы также бранные слова, указания на ранги, должности и титулы.
"Если новоиспеченные родители придут в ЗАГС с вышеперечисленными именами, то сотрудник вправе отказать проводить процедуру регистрации", — отметил Виноградов.
Есть ряд правил и касательно присвоения фамилии ребенку. Если у матери и отца разные фамилии, то по их соглашению новорожденному может быть дана фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности.
При этом двойная фамилия ребёнка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. У полнородных братьев и сестер при присвоении двойной фамилии последовательность должна быть одинакова.
Так, например, если старшая дочь носит фамилию Петрова-Сидорова, то младшая не может иметь фамилию Сидорова-Петрова, заключил юрист.
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