МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В последние годы в России наблюдается мода на необычные, редкие имена, однако есть определенные законодательные запреты, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Юрист рассказала об особенностях брачного договора

По его словам, в прошлом году московские ЗАГСы регистрировали Афин, Забав, Авокадиев, Зареславов, Елеазаров, Астр и Лаванд.

"Вместе с тем, закон устанавливает четкие запреты — как называть новорожденных граждан России нельзя", — указал юрист.

Так, Федеральный закон от 01.05.2017 № 94-ФЗ внес изменения в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Они касаются запретов присвоения имени.

Например, по словам эксперта, запрещено использовать в имени цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки (кроме дефиса) в любой комбинации. Недопустимы также бранные слова, указания на ранги, должности и титулы. В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак

"Если новоиспеченные родители придут в ЗАГС с вышеперечисленными именами, то сотрудник вправе отказать проводить процедуру регистрации", — отметил Виноградов.

Есть ряд правил и касательно присвоения фамилии ребенку. Если у матери и отца разные фамилии, то по их соглашению новорожденному может быть дана фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности.

При этом двойная фамилия ребёнка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. У полнородных братьев и сестер при присвоении двойной фамилии последовательность должна быть одинакова.

Так, например, если старшая дочь носит фамилию Петрова-Сидорова, то младшая не может иметь фамилию Сидорова-Петрова, заключил юрист.