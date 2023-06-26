МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Высокорискованные виды инвестиций обещают потенциальным инвесторам очень высокий доход за короткий промежуток времени, однако в таких случаях нередко можно нарваться на мошенников, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Налог на вклады в 2023 году: кто должен платить и как рассчитать сумму

"Пирамиды формата МММ никуда не исчезли, и многие по-прежнему вкладывают свои денежные средства в рискованные и непроверенные компании", — объяснила доцент.

Бывает, что мошенники под видом инвестиционных компаний собирают деньги с граждан и пропадают. Точно так же поступают и интернет-площадки, которые обещают быстрый доход.

Самым неприятным моментом, по словам эксперта, является то, что вложенные деньги никто вернуть не сможет, даже при условии обращения в правоохранительные органы: в большинстве случаев отношения между вкладчиком и компаний ничем и никак не регламентируются. Получается, что инвестор отдает свои деньги в никуда, не получая даже договора об инвестировании.

Кроме так называемых "пирамид", еще одним высокорискованным инструментом является криптовалюта. В настоящий момент — это очень модное направление среди молодежи.

Однако стоит помнить, что инвестиции в криптовалюту в России законом никак не регламентируются, поэтому весь риск от таких вложений гражданин берет на себя. Пока в мире очень мало стран, которые узаконили криптовалюту. В большинстве государств этот вид вложений никем не регламентируется, а в отдельных странах криптовалюта запрещена.