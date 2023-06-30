МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Неименные банковские карты удобны для ежедневных покупок, однако существуют некоторые особенности их использования, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Россиянам раскрыли, почему опасно хранить фото банковской карты на телефоне

Такая карта, как указала специалист, может быть дебетовой или кредитной. В первом случае она заносится в базу данных и привязывается к счету человека.

Такой "пластик" имеет все основные характеристики именного: карта привязана к определенной платежной системе (например, МИР), имеет свой уникальный номер и CVV-код. Единственное отличие — отсутствие имени владельца.

"И это может несколько затруднить использование карты, так не во всех маркетплейсах можно расплатиться картой без указания имени, не все сервисы бронирования отелей или аренды автомобилей принимают неименной пластик", — объяснила доцент.

По ее словам есть еще несколько аргументов против использования такого "пластика". На карту нельзя получать социальные выплаты, у нее отсутствуют дополнительные сервисы по программам лояльности банков. Лимит на снятия наличных денег ниже, чем у обычной карточки. Кроме того, банк не перевыпускает ее автоматически.

"А при утере карты владелец неименной карты также должен в кратчайшие сроки обратиться в банк-эмитент и заблокировать карту", — напомнила Валишвили.

Тот, кто нашел "безымянную" карту, не сможет ей воспользоваться — она лишь инструмент управления счетом человека. Более того, как напомнила специалист, оплата покупок чужой неименной картой влечет уголовную ответственность.