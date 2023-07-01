МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вирус в виде зараженного приложения или файла может попасть на телефон разными способами: самый простой и очевидный — при переходе по подозрительным ссылкам и скачивании файлов от неизвестного отправителя, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Что нельзя делать со смартфоном, если он "умер"

Такие ссылки, по его словам, могут быть явными или скрытыми в тексте письма, sms-сообщения или в изображении.

"При переходе по ним автоматически начинается скачивание зараженного файла", — разъяснил эксперт.

Также вирус может попасть через неизвестные игры от непроверенных разработчиков или через другой контент, например, через набор заставок для телефона.

Общественный Wi-Fi тоже может представлять опасность для владельцев смартфонов. Такие соединения часто не защищены и содержат лазейки для распространения вирусов.

"Особенно нужно быть осторожными в момент предоставления личной информации, например, номера телефона, при подключении к Интернету в общественном месте", — предупредил Закарян.

Еще один источник вирусов — это всплывающие окна и баннеры на сайтах. Их цель — завлечь или напугать пользователя предупреждающей информацией, чтобы он перешел по ссылке, предоставленной мошенниками.

В целом в магазинах App Store и Google Play сейчас редко встречаются зараженные вирусом приложения, так как все они изначально проходят проверку.

Самый надежный способ избежать попадания вируса на телефон — это осторожность и внимательность, а также соблюдение элементарных правил безопасности, заключил специалист.

