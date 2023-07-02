Эксперт Гершензон: пыль содержит грибки, споры плесени и токсины, вызывающие аллергию
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В состав домашний пыли входят не только бактерии, пыльца растений, но и грибки, споры плесени, а также токсины и тяжелые металлы, которые представляют угрозу для здоровья, рассказала агентству "Прайм" основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон.
По ее словам, "пылевой коктейль" может быть самым разнообразным — частички нашего отмершего эпидермиса (кожа, волосы), шерсть домашних животных, частицы насекомых, споры растений, бактерии, песок, фрагменты материалов мебели и предметов обихода.
"При этом самыми сильными пылесборниками в квартирах и домах считаются ковры, гобелены, мягкая мебель, матрасы, шторы и мягкие игрушки. А основными источниками проникновения пыли в дом являются окна, вентиляция, обувь, одежда и шесть животных", — пояснила эксперт.
Вредные токсичные вещества обычно содержатся в бытовых предметах, в бытовой химии и косметике. Кроме того они могут попадать в квартиру с воздухом с улицы, а затем оседать в пыль.
В домашней пыли содержится большое количество пылевых клещей, которые сами по себе не представляют большой опасности для человека и не являются переносчиками вирусов или инфекций. Однако опасность представляют их экскременты, которые с легкостью поднимаются вместе с пылью в воздух и оседают на слизистых оболочках дыхательных путей, провоцируя тем самым аллергическую реакцию и приступы бронхиальной астмы. В состав домашней пыли входят и такие другие сильные аллергены, как: бактерии, пыльца растений, грибки и споры плесени.
Для борьбы с пылью эксперт рекомендовала делать генеральную уборку не реже одного раза в месяц, минимум — раз в три месяца. Даже при длительном отсутствии людей в квартире пыль все равно будет оседать, даже с полностью закупоренными окнами.
Для поддержания чистоты можно проводить небольшую влажную уборку раз или два в неделю, вытирая пыль на полках, шкафах и бытовой технике, а также протирая полы. Не стоит забывать и о комнатных растениях, на листьях которых тоже скапливается много пыли, их нужно периодически протирать, а раз в месяц можно мыть под душем.
Гершензон также посоветовала использовать бытовую химию для уборки без содержания опасных и токсичных химических соединений. Многие синтетические моющие средства оставляют на поверхностях небольшой осадок или незаметный прозрачный налет, химические соединения которых могут испаряться в воздух и затем оседать в пыль.
Однако помимо генеральной уборки, нужны и другие меры:
- расхламление — избавление от ненужных старых вещей, которые зачастую являются самыми сильными пылесборниками;
- стирка, в том числе, штор, мягких игрушек, пледов и ковров;
- увлажнение воздуха;
- "зеленые" помощники или растения-фильтры, которые способны очищать воздух и притягивать пыль.
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