МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Дом — не самое надежное место для хранения больших денежных сумм, ведь может произойти все, что угодно: пожар, затопление или даже ограбление, а застраховать средства нельзя, рассказал "Прайму" директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. 

Банковские карты

Финансист рассказала, почему не стоит заводить безымянную банковскую карту

Банк, как заявил финансист, напротив, гарантирует сохранность средств. Даже в случае прекращения работы финансовая организация вернет клиенту гарантированные законом 1,4 миллиона рублей.

Еще одна причина, по которой не стоит хранить деньги дома — инфляция.

"Условно говоря, положив в начале января определенную сумму денег под матрас, в сентябре вы сможете купить на них гораздо меньше товаров, чем могли в январе", —сказал Каганов.
Кроме того, финансист напомнил: "деньги должны работать". Инвестиции, покупка недвижимости не только уберегут средства от инфляции и от прямых посягательств, но и принесут пассивный доход человеку. То есть деньги будут сами приносить ему прибыль, которую потом он сможет потратить или реинвестировать.

Конечно, определенное количество наличных средств можно и нужно держать дома, напомнил Каганов. Причем, желательно, чтобы у каждого члена семьи была своя неприкасаемая сумма, которой можно воспользоваться в экстренных случаях: например, при потере карты или блокировке счета.

Сумму, как отметил специалист, каждый определяет самостоятельно. Ее размер может составлять объем средних расходов за два дня, за неделю или объем выплат по кредитам и коммунальным платежам за месяц.

Но это все-таки деньги, которые должны быть под рукой "на всякий случай", а не надежный способ хранения наличности, заключил Каганов.