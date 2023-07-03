МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Дом — не самое надежное место для хранения больших денежных сумм, ведь может произойти все, что угодно: пожар, затопление или даже ограбление, а застраховать средства нельзя, рассказал "Прайму" директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Финансист рассказала, почему не стоит заводить безымянную банковскую карту

Банк, как заявил финансист, напротив, гарантирует сохранность средств. Даже в случае прекращения работы финансовая организация вернет клиенту гарантированные законом 1,4 миллиона рублей.

Еще одна причина, по которой не стоит хранить деньги дома — инфляция.

"Условно говоря, положив в начале января определенную сумму денег под матрас, в сентябре вы сможете купить на них гораздо меньше товаров, чем могли в январе", —сказал Каганов.

Кроме того, финансист напомнил: "деньги должны работать". Инвестиции, покупка недвижимости не только уберегут средства от инфляции и от прямых посягательств, но и принесут пассивный доход человеку. То есть деньги будут сами приносить ему прибыль, которую потом он сможет потратить или реинвестировать.

Конечно, определенное количество наличных средств можно и нужно держать дома, напомнил Каганов. Причем, желательно, чтобы у каждого члена семьи была своя неприкасаемая сумма, которой можно воспользоваться в экстренных случаях: например, при потере карты или блокировке счета.

Сумму, как отметил специалист, каждый определяет самостоятельно. Ее размер может составлять объем средних расходов за два дня, за неделю или объем выплат по кредитам и коммунальным платежам за месяц.

Но это все-таки деньги, которые должны быть под рукой "на всякий случай", а не надежный способ хранения наличности, заключил Каганов.