МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Чтобы оперативно распоряжаться своими деньгами, люди часто выбирают не вклад, а банковский сейф — так надежнее. О том, в чем различие ячейки от вклада и какие форс-мажоры могут случиться, рассказал "Прайму" начальник управления развития пассивных и комиссионных продуктов Банка ЗЕНИТ Юрий Соколов. Финансист объяснила, почему банк может оставить "без денег"

Банковская ячейка и вклад, по словам эксперта, — это разные инструменты хранения средств. Вклад является сберегательным продуктом, который приносит дополнительную доходность в виде процентов. Ячейка выступает альтернативой домашнего хранения документов и ценностей за арендную плату. Поэтому деньги выгоднее размещать во вклад, а иные ценности — в ячейки.

Однако, возникают ситуации, когда для хранения денег необходимо воспользоваться банковской ячейкой, рассказал Соколов. Как правило, это покупка или продажа недвижимости. Такая услуга часто называется сейфовый аккредитив. Клиент подписывает с банком договор аренды, в котором указаны условия доступа к ячейке каждого из участников сделки. Сроки аренды в таком случае составляют от семи дней до месяца.

Среди плюсов банковской ячейки — безопасное хранение документов и ценностей. Так, она находится в спецпомещении под охраной, за дверями с кодовыми замками и под видеонаблюдением, а войти туда можно только в сопровождении сотрудника организации и исключено по журналу записи.

Клиент получает полную конфиденциальность — в отличие от сейфового аккредитива банк не проверяет, что именно владелец ячейки кладет в нее, не составляет опись ценностей. При этом кредитная организация несет ответственность за соблюдение всех процедур доступа к ячейке и сохранность самого сейфа.

Минусы хранения денег в ячейке — возможная потеря ключа клиентом. Если это все-таки произошло, то нужно обратиться в банк с заявлением. Служба безопасности и специальная комиссия составляют необходимый акт, делают дубликат ключей и снова открывают доступ к ячейке. Финансист рассказала, почему не стоит заводить безымянную банковскую карту

Конечно, бывают и форс-мажоры: например, банк перестает работать с физлицами.

В таких случаях, как правило, сотрудники органзиации приглашают клиента забрать свои ценности, а договор об аренде закрывается в одностороннем порядке по решению банка с компенсацией клиенту средств за остаток аренды, пояснил Соколов. Решение кредитных организаций о завершении работы с физлицами или о закрытии филиалов не принимаются одномоментно. У клиентов, даже при долгосрочном отсутствии, есть несколько месяцев для закрытия ячейки.