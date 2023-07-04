Эксперт Кузьменко: мошенники начали использовать нейросети и дипфейки для обмана россиян
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мошенники научились использовать искусственный интеллект для обмана граждан в телефонных разговорах. Какие схемы используют кибераферисты, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой эксперты Роскачества Сергей Кузьменко.
Клонирование голоса
По словам специалиста, в данном случае речь идет не столько об искусственном интеллекте, сколько о нейросети с машинным обучением на основе искусственного интеллекта.
"Благодаря имеющимся технологиям хакерам достаточно всего лишь 20-секундного фрагмента с разговором, взятым из социальной сети, для создания клона голоса любого человека. Идентичность поражает настолько, что даже мать не сможет отличить голос своего ребенка от робота", — сказал эксперт.
Схема обмана та же: ИИ звонит и просит перевести деньги. Преступники заставляют жертв думать, что они разговаривают с родственником, которому вдруг понадобились деньги, например, на возмещение ущерба в результате ДТП. Кузьменко посоветовал сразу перезвонить своим родным и знакомым, от которых и была получена просьба. Еще лучше придумать кодовое слово, для своих, чтобы можно было понять: звонят родные, а не мошенники.
Имитация образа
Подделать можно не только голос, но и образ. При помощи методики синтеза медиаконтента, основанной на искусственном интеллекте, удается наложить ненастоящие изображение или видео на реальные. Технология называется "дипфейк" (от англ. deepfake — "подделка". — Прим. ред.).
За рубежом злоумышленники опробовали дипфейки при устройстве на удаленную работу в сфере IT для получения доступа к базам данных. Однако созданные видеоклоны выдают свою искусственность темпом речи, асинхронностью и неестественными эмоциями.
Новые технологии используются не только передовыми IT-компаниями, но и вовсю группами мошенников. Волна дипфейков уже захлестнула Юго-Восточную Азию и Африку. До России она тоже непременно дойдет в ближайшее время и будет работать по схеме звонков от "родственников", например, пожилым людям, предупредил эксперт Роскачества.
Тем самым не за горами момент, когда обманы со звонками от силовых ведомств и сотрудников банка будут полностью осуществляться программными алгоритмами на базе нейросетей.
Как распознать дипфейк:
- Неестественная мимика — движения губ не попадают в такт с произносимыми словами, одно и то же выражение глаз, не видно смены эмоций.
- Низкое разрешение, пикселизация или нечеткость изображения, особенно в областях с активной мимикой — брови, уголки рта.
- Звук опережает картинку или не успевает за движениями персонажа.
Распознавать подделки помогают и сами нейросети. Технологии создания и обнаружения дипфейков будут усиленно развиваться в будущем. По словам Кузьменко, для обычного пользователя лучший способ защититься от дипфейков — быть бдительным, обращаться к надежным источникам информации и следить за развитием информационных технологий.
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