МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Банкам выгодна активность их клиентов, поэтому все разговоры о том, что переводы на карту могут быть чреваты неприятными последствиями, в большинстве своем — миф, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист раскрыла, что делать с “липовым” кредитом

Он напомнил, что лимит сумм переводов с карты на карту физических лиц устанавливают банки-эмитенты, и зависит он от статуса клиента и вида его "пластика".

"В отношении таких переводов не возникает и налоговых последствий. Исключением является тот случай, если налоговый орган докажет, что переведенная сумма является доходом гражданина и подлежит налогообложению. Но это совсем другая история", — объяснил специалист.

По его словам, не стоит опасаться оставлять небольшие комментарии под денежным переводом — большинство банков предоставляют такой сервис.

Часто при переводах средств за аренду, оплату услуг человек, который отправляет деньги, пишет: "за квартиру июль 2023 года", "за урок Маши", "за экскурсию".

"Если получатель средств хочет скрыть от налогообложения получаемый доход, он просит не оставлять никаких комментариев. Однако факт получения дохода будет доказываться по другим параметрам — показаниям свидетелей, договорам, периодичности платежей и так далее", — предупредил Соловьев. Юрист раскрыл, зачем мошенники пополняют счета банковских карт

Между тем, в соответствии с указанием ЦБ, банки обязаны повышенное внимание уделять следующим переводам физлиц:

необычно большое количество контрагентов — физических лиц, являющихся плательщиками или получателями (например, более десяти в день, более 50 в месяц);

необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств, проводимых с контрагентами-физлицами (более 30 операций в день);

значительные объемы операций по списанию или зачислению безналичных денежных средств, совершаемых между физлицами (более 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц);

короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств;

в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец дня не превышает десять процентов от среднедневного объема операций по банковскому счету и другое.

Делается это по требованию Закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Поэтому обычный пользователь банковских инструментов вряд ли попадет под пристальное внимание банка, а также контрольных и правоохранительных органов. "Самое главное, что необходимо знать, — любой перевод денег на карту оставляет след, стереть или уничтожить который — невозможно", — заключил эксперт.