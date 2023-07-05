МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Производитель, определяя срок годности продуктов, чаще всего подстраховывается и указывает меньший диапазон, чем на самом деле, заявила "Прайму" диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова. Диетолог объяснила, чем на самом деле опасен кофе с молоком

"Срок годности — это временной интервал, в течение которого пища сохраняет вкус, запах, физико-химические характеристики и остается безопасной с точки зрения микробиологии", — заявила специалист.

Разница между реальным сроком годности, определенным при помощи лабораторных исследований, и тем, что указан на упаковке называется коэффициент резерва. Для разных продуктов он разный. Например, для товаров, имеющего срок годности семь дней, коэффициент резерва составляет 1,5. Для продуктов со сроком годности 30 дней — 1,3, а товары со сроком годности более 30 суток имеют коэффициент резерва 1,2.

Это значит, что если на упаковке написано, что продукт годен семь дней, то на деле его свойства и безопасность будут сохранятся в течение десяти суток. Самый большой коэффициент резерва у детского питания — два. То есть производитель в два раза занижает срок годности, чтобы избежать любых возможных негативных реакций.

"По истечении срока годности можно использовать продукты, у которых минимизирован доступ кислорода, потому что большинству патогенных микроорганизмов он нужен для развития", — напомнила эксперт. Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

Кроме того, для продления срока годности можно и замораживать продукты.

К долгохранящимся товарам относятся те, что содержат в большом количестве естественные консерванты (соль, сахар), а также "сухие продукты" — крупы, бобовые, макаронные изделия и другие. Есть исследования, показывающие, что соль и сахар могут хранится и до 30 лет, а сухое молоко — до 15 лет.

Продукты, содержащие растительные жиры и воду (орехи, сушеное мясо, рыба и яичный порошок, мука), становится прогорклыми по истечении срока годности, потому что жиры в их составе входят в реакцию с кислородом в воздухе.

Круглова рекомендовала обращать внимания не только на срок годности, но и на условия хранения продуктов. Так, по ее словам,, хлеб не должен храниться в плотном полиэтиленовом пакете, а фрукты долго не сохранятся при солнечном свете и при высоких температурах.