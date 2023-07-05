МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ, Ольга Орловская. В Европе установились отрицательные цены на электроэнергию. Это означает, что генерирующие компании должны приплачивать за использование произведенного ими электричества. "Прайм" разбирается, почему так случилось и чем ситуация обернется для европейской экономики. Биржевые цены на газ в Европе падают на четыре процента

Европейские цены на электроэнергию не в первый раз упали ниже нуля. Отрицательная биржевая котировка возникает при сочетании нескольких факторов. Первый — избыточное производство на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Солнечные электростанции перегружают распределительные сети в начале дня. Буквально с восходом солнца электростанции начинают работу, а сейчас, когда световой день долгий, эта работа не прекращается буквально до позднего вечера.

Второе — этот избыток не могут убрать обычными диспетчерскими методами. Соответственно, "отрицательные цены" — это своего рода экономический стимул увеличить потребление. Так происходит, когда генерирующие компании приплачивают оптовым потребителям за то, что они пользовались электроприборами.

Такое наблюдается с конца июня. Однако думать, что дешевая энергия — это панацея для Европы, которая долго зависела от российского газа и нефти, не стоит.

"Отрицательные цены имеют кратковременный характер. О них говорят на порядки больше того эффекта, который эти цены оказывают на реальное положение вещей", — сказал замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Этим летом действительно солнечная генерация обеспечивает рекордную выработку. Но средняя оптовая стоимость электрической энергии останется относительно высокой. И прямого влияния на конечных потребителей такого рода скачки цен не оказывают.

Еще одна причина — низкий спрос. В течение суток электричество потребляют и производят неравномерно. Пик производства на солнечных электростанциях приходится на период относительно низкого спроса.

"К примеру, поздно вечером, когда вам надо освещать жилище, солнце почему-то светит очень плохо. Удивительно", — отметил Фролов.

Европа нацелилась на развитие ВИЭ — энергии от солнца, ветра и воды. В июне солнечная генерация дала 15 процентов, а ветровая — 11,7 процента, добавил специалист.

Напомним, что в конце 2022 года Евросоюзе впервые получил большую часть электрической энергии из возобновляемых источников, а не из газа. Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22 процента электроэнергии в Евросоюзе, газовые — 20 процентов. На угольных выработали 16 процентов электричества.

В целом в ЕС хотят повысить долю возобновляемых источников энергии к 2030 году до 45 процентов. Расплата близко. Европа замерла перед новой гонкой цен на газ

По мнению Фролова, в целом для европейской промышленности генерация из альтернативных источников энергии скорее вредна, чем полезна.

"Промышленность не выбирает, откуда она физически получает электроэнергию. И рассматривать виды генерации отдельно, вне системы имеет мало смысла. Ветровые и солнечные электростанции не способны производить необходимый объем электроэнергии в необходимое время. Они недиспетчеризируемы. В этом смысле они скорее вредны для крупных промышленных предприятий. Если мы проигнорируем различного рода экологические сборы", — добавил он.

С экономической точки зрения никаких преимуществ никому из потребителей ВИЭ не приносят, резюмировал эксперт. Это разовая ситуация, сложившаяся из-за непредсказуемости выработки такой электроэнергии. Цены уходят в минус лишь в оптовом звене, а потребители как платили, так и платят по текущим тарифам.