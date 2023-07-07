МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сейчас далеко не лучшее время для покупки валюты — делать это имеет смысл, лишь если срочно нужны средства, например, для поездки в отпуск. Во всех остальных случаях лучше подождать как минимум до конца июля, рассказал агентству "Прайм" старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Рубль сопротивлялся до последнего. Что последует за летним обвалом

"К этому времени на валютный рынок придет валютная выручка от экспортеров. 28 июля — срок уплаты нефтегазовых налогов, для этого экспортеры активно продают валюту. По нашей оценке, речь идет о сумме 800 миллиардов рублей", — заявил он.

Никаких других факторов, могущих укрепить рубль, в ближайшие дни не предвидится. Более того, в отсутствии предложения валюты со стороны экспортеров российская валюта может продолжить снижаться до отметки 95 рублей за доллар.

"Зато в течение третьего квартала текущего года курс может укрепиться до 80-85 рублей за доллар", — считает экономист. Дело в том, что стоимость российской нефти Urals станет расти по мере сужения дисконта к сорту Brent, при этом последний во втором полугодии может подорожать до 100 долларов за баррель. Рост цен на энергоноситель будет положительно влиять на рубль, если не вмешаются неожиданные обстоятельства.

Таким образом, тем, у кого нет срочной необходимости приобретать валюту, лучше подождать до осени. Целевые ориентиры к концу года — укрепление рубля на 10-20 процентов от текущих уровней. Масштаб укрепления будет зависеть от цен на нефть, валютной выручки экспортеров и улучшения торгового экспорта в Китай, заключил Коныгин.