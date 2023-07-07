МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Самым лучшим механизмом обеспечения безопасности звонков и сообщений является сквозное шифрование, которое используется, например, в Telegram, и передача данных через защищенные сервера. Не стоит забывать и о функции автоудаления сообщений, рассказал агентству "Прайм" директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич. Глава Минцифры ответил на вопрос о планах по ограничению мессенджеров

Отключение функции peer-to-peer в настройках мессенджера позволит изменить маршрут прохождения звонка: вместо прямой коммуникации от абонента А к абоненту В вызов поступит сначала на сервер мессенджера.

"В результате злоумышленники не смогут отследить IP-адрес пользователя и определить его местоположение", — объяснил специалист.

Однако если ваш мессенджер не поддерживает технологию сквозного шифрования, то функцию peer-to-peer эксперт рекомендует все же оставить включенной. Это, по его словам, снизит риски доступа злоумышленников к данным через сервер разработчика, на котором они на некоторое время задерживаются.

Для защиты конфиденциальных сообщений и передаваемых данных важно использовать функцию автоудаления сообщений. В этом случае даже при взломе аккаунта получить доступ к переписке будет невозможно, заключил Гулевич.