МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Финские власти признали, что санкции против России неэффективны, но не спешат от них отказываться. Адекватные голоса, призывающие Европу отказаться от экономического самоубийства, возобновив давние связи с Москвой, тонут в железобетонном упорстве политиков, действующих по указке Вашингтона. Изменится ли ситуация после признаний, прозвучавших из Хельсинки? Россия забирает у Финляндии лакомый кусок. И это дороже нефти

На этой неделе президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью газете Monde заявил, что уход всех финских компаний с российского рынка не дал никакого результата: "К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен", — констатировал он.

Ранее торгпред России в Финляндии Антон Логинов говорил, что Хельсинки недооценили влияние ограничительных мер на национальную экономику. Товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро, и это ударит, прежде всего, по самим финнам.

СЧИТАЕМ УБЫТКИ

Среди финских игроков от антироссийских санкций и в результате ухода из России значительно пострадали энергетическая компания Fortum, строительная компания YIT и авиаперевозчик Finnair, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

У каждого ушедшего своя история, но, по его словам, в целом все сводится к одному: убытки и потери.

Например, первые сообщения об уходе Fortum стали появляться год назад. Масштаб потерь нарастал: сначала речь шла о консервации оборудования и ряда объектов (буквально пары ветряков), а затем заговорили о закрытии более полусотни ветроэлектрических установок, потере доли в ТГК-1. В итоге указом президента в российских "дочках" Fortum и немецкой Uniper было введено временное внешнее управление. Попытки продать активы не увенчались успехом до сих пор.

В итоге Fortum задумалась о том, чтобы вовсе списать свои российские активы на 1,7 миллиарда евро. Оценка убытков, кстати, тоже менялась со временем. С учетом дивидендов и чистого финансирования она выросла уже до 2 миллиардов евро.

"В конечном итоге аналитики из самой компании Fortum оценили свой ущерб от ухода в четыре миллиарда евро", — добавил эксперт.

Не менее печальна, по его словам, и история Finnair. Во-первых, теперь возникла необходимость облетать воздушное пространство России. Компания потеряла преимущество летать по кратчайшему маршруту до Китая, Японии и Южной Кореи, а это добавило 1,5 миллиона евро аэронавигационных сборов в месяц. Плюс взлетевшие цены на топливо и низкая загрузка рейсов. Ведь россияне давали до 20 процентов пассажиропотока авиакомпании. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

Теперь Finnair на грани банкротства, а реанимировать ранее существовавший проект low-cost carrier, объединявший Швецию Финляндию и Норвегию вряд ли получится.

финская строительная компания компания-YIT (40 объектов в 5 регионах общей площадью 300 тысяч квадратных метров) занимала семипроцентную долю на российском рынке. Компания полностью прекратила бизнес в России, продав активы компании "Эталон" и потеряв около 440 миллионов евро.

В целом убытки финских компаний после ухода с российского рынка превысили четыре миллиарда евро, подсчитали на Хельсинской фондовой бирже. Финский бизнес вынужден искать новые направления экспорта и продавать предприятия в России, теряя деньги и перспективы.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Как известно, признание ошибок — уже шаг навстречу друг другу. Насколько быстро страны смогут прийти к восстановлению партнерских отношений, пока прогнозировать сложно. Возможно, процесс осознания последствий непродуманных решений после подсчета убытков пойдет быстрее. Но, как известно, экономическая целесообразность это одно, а политика — другое. Тем более, когда этой политикой управляют из-за океана.

"Антироссийские санкции уже нанесли в 2022 году свыше триллиона евро ущерба, но чиновники Евросоюза продолжают вводить новые и новые с упорством, достойным лучшего применения", — указал доцент кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. СМИ: тысяче русских машин запретили ездить по Финляндии

По его словам, это будет продолжаться, пока Европа не придет к полному экономическому самоубийству. "Если с рынка уходят европейские и, в частности, финские компании, то их долю российского рынка занимают китайские, американские и прочие игроки", — напомнил эксперт.

Он отметил, что в то время, как США принуждают Европу к новым рестрикциям, американские компании не спешат уходить с российского рынка. Среди иностранных компаний, действующих в России, на первом месте по-прежнему американцы. Похоже, именно американские компании являются главным бенефициаром санкций Евросоюза. Они уже начали продавать в Европу газ в четыре раза дороже, чем у себя дома. На это в конце прошлого года жаловался французский президент Эммануэль Макрон, но ситуация до сих пор не изменилась. Кроме того, именно бизнес США захватывает рынки, которые теряют европейские компании.

"По сути, происходящее можно назвать рейдерским захватом европейской экономики со стороны американских компаний", — подытожил эксперт. Как только в Европе придут к власти силы, осознающие этот факт и действующие в интересах своих стран, изменится и ситуация с санкциями. До этого момента никакая экономика не сможет быть убедительнее тычков из Вашингтона.