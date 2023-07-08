МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. США и Евросоюз в новых санкционных пакетах требуют от своих граждан и компаний отчитываться о наличии активов ЦБ и Минфина России. Однако обнаружить российские деньги это не поможет, рассказал агентству "Прайм" директор федерального методического центра финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Спасайся кто может: у рубля откроется второе дыхание

"Ранее Евросоюз заявлял о невозможности блокировки части активов в евро", — напомнил он. Это связано со сложной структурой владения. Например, некоторые активы могут контролироваться через бумаги публичных фондов, выпущенные дружественными юрисдикциями и так далее.

"Сложность обнаружения также связана с отсутствием публичной информации о структуре активов российских юридических и физических лиц", — уточнил Перепелица.

Иными словами, предпринятые год назад российским руководством меры, например, сокрытие данных из публичного доступа дали свой результат.

Российские активы, которые еще не попали под санкции, надежно защищены офшорными юрисдикциями с номинальными иностранными бенефициарами, под фактическим управлением российских граждан.

"Так что задача поиска и блокировки подобных активов является совершенно нетривиальной", — уверен Перепелица.

При этом речь идет о немалых суммах. За период с 1991 года за рубеж было вывезено по различным оценкам порядка 20 триллионов долларов. Порядка 50 процентов из них находятся под прямым или косвенным контролем российских граждан или компаний. Так что санкции в таких условиях, очевидно, работать не могут, ведь заблокировано менее десяти процентов всех российских активов в мире, подытожил финансист.