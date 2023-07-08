МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Падение рубля при невмешательстве финансовых властей открывает дорогу к новым минимумам – антирекордам марта-2022, когда за доллар давали более 120 рублей. Помешать этому может лишь повышение ключевой ставки Банка России и начавшееся нефтяное ралли, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рубль сопротивлялся до последнего. Что последует за летним обвалом

Девять недель подряд рубль слабеет против американской валюты. За последнюю неделю курс обновил годовые минимумы – повышался почти до 94 рублей, евро дорожал до 102 рублей. Попытка коррекции пока не увенчалась существенным успехом: к концу недели доллар стабилизировался в районе 92 рублей, евро чуть не дотягивал до 100 рублей.

Банк России в лице его руководителя Эльвиры Набиуллиной заявил о том, что не намерен вмешиваться в валютный рынок – курс должен выровняться самостоятельно. Дисбаланс внешней торговли, который стал основной причиной падения, не нуждается в коррекции. Вмешательство было бы возможно при резком и неуправляемом падении рубля, которое может повлечь за собой инфляцию, рост долгового бремени и прочий негатив. Но на текущий момент никакой угрозы для финансовой стабильности не наблюдается, заверила глава регулятора. Экономист назвал момент, когда снова можно будет покупать доллары

Бездействие монетарных властей, безусловно, оправданное с экономической точки зрения, открывает рублю путь к антирекордам марта 2022 года — 121,53 для доллара, 132,42 для евро и 23,01 для юаня, полагает Антонов.

"Покупатели будут тестировать максимумы, пока не появятся сигналы к коррекции. Технические условия для нее есть", — добавил он.

Не стоит забывать, что ослабление рубля несет проинфляционные риски, и ЦБ будет учитывать это, принимая решение по ключевой ставке. Об этом сказала и Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 7,5 процентов. Банк России не менял ее с сентября 2022 года, но 21 июля на очередном заседании может поднять сразу на 100–250 базисных пункта, чтобы немного охладить валютный рынок, считает аналитик.

Позитива добавит и улучшение ситуации на рынке нефти. Сейчас США начали скупать ее для пополнения запасов, что толкает цену вверх. Это ралли вкупе с повышением ключевой ставки должно на время остановить ослабление рубля и вернуть курс в комфортный диапазон от 80 до 90 по доллару. Уровнем сопротивления сейчас выступает 95 рублей, затем – 100 рублей. Для евро уровни сопротивления, которые могут задержать рост – 104,5 и 110,7.

Вместе с тем, прогнозировать дальнейшую динамику курса рубля остается сложной задачей из-за влияния различных факторов и колебаний на других рынках, заключил Антонов.