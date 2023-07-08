Аналитик Антонов: рубль может рухнуть до антирекордов марта 2002 года - 120 за доллар
МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ. Падение рубля при невмешательстве финансовых властей открывает дорогу к новым минимумам – антирекордам марта-2022, когда за доллар давали более 120 рублей. Помешать этому может лишь повышение ключевой ставки Банка России и начавшееся нефтяное ралли, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Девять недель подряд рубль слабеет против американской валюты. За последнюю неделю курс обновил годовые минимумы – повышался почти до 94 рублей, евро дорожал до 102 рублей. Попытка коррекции пока не увенчалась существенным успехом: к концу недели доллар стабилизировался в районе 92 рублей, евро чуть не дотягивал до 100 рублей.
Банк России в лице его руководителя Эльвиры Набиуллиной заявил о том, что не намерен вмешиваться в валютный рынок – курс должен выровняться самостоятельно. Дисбаланс внешней торговли, который стал основной причиной падения, не нуждается в коррекции. Вмешательство было бы возможно при резком и неуправляемом падении рубля, которое может повлечь за собой инфляцию, рост долгового бремени и прочий негатив. Но на текущий момент никакой угрозы для финансовой стабильности не наблюдается, заверила глава регулятора.
Бездействие монетарных властей, безусловно, оправданное с экономической точки зрения, открывает рублю путь к антирекордам марта 2022 года — 121,53 для доллара, 132,42 для евро и 23,01 для юаня, полагает Антонов.
"Покупатели будут тестировать максимумы, пока не появятся сигналы к коррекции. Технические условия для нее есть", — добавил он.
Не стоит забывать, что ослабление рубля несет проинфляционные риски, и ЦБ будет учитывать это, принимая решение по ключевой ставке. Об этом сказала и Набиуллина. Сейчас ставка находится на уровне 7,5 процентов. Банк России не менял ее с сентября 2022 года, но 21 июля на очередном заседании может поднять сразу на 100–250 базисных пункта, чтобы немного охладить валютный рынок, считает аналитик.
Позитива добавит и улучшение ситуации на рынке нефти. Сейчас США начали скупать ее для пополнения запасов, что толкает цену вверх. Это ралли вкупе с повышением ключевой ставки должно на время остановить ослабление рубля и вернуть курс в комфортный диапазон от 80 до 90 по доллару. Уровнем сопротивления сейчас выступает 95 рублей, затем – 100 рублей. Для евро уровни сопротивления, которые могут задержать рост – 104,5 и 110,7.
Вместе с тем, прогнозировать дальнейшую динамику курса рубля остается сложной задачей из-за влияния различных факторов и колебаний на других рынках, заключил Антонов.
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