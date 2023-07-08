МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Чистить сосуды народными средствами бессмысленно, а капельницы и таблетки могут навредить. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории, клиник "Атлас" Ольга Александрова. Врач назвала посуду, из которой опасно есть

В Интернете можно найти много чудодейственных средств, которые обещают очистить сосуды от холестериновых бляшек. "В лучшем случае рекомендации вроде настоев чеснока, уксуса или лимонного сока приведут к изжоге или аллергической реакции", — пояснила врач.

В свою очередь "очищение" капельницами или таблетками без назначения может иметь серьезные последствия для здоровья.

"Холестериновые бляшки действительно опасны. Из-за них сужается просвет сосуда, а при нарушении целостности бляшки образуются тромбы", — предупреждает терапевт.

За образовавшимися бляшками нужно следить, ежегодно посещая кардиолога и делая обследования, которые он порекомендует.

По ее словам, удалить образовавшиеся в сосудах бляшки можно исключительно хирургическим путем по показаниям.

Врач призывает не чистить сосуды от бляшек, а профилактировать их появление. "Нужно меньше употреблять жареной и жирной пищи, контролировать массу тела, отказаться от курения. Даже если вы здоровы и нет факторов риска, то важно следить за уровнем холестерина", — указала Александрова.

Немаловажным элементом профилактики является и физическая нагрузка. "При пробежке или даже простой прогулке улучшается кровоток и кровоснабжение", — привела пример терапевт.