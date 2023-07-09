МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Временная регистрация чужого человека в вашей квартире дает ему право пользоваться этим жилым помещением с далеко идущими последствиями, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Юрист объяснила, как законно увеличить площадь квартиры

"Если вы будете препятствовать человеку, у которого есть регистрация, пусть и временная, то он может обратиться в полицию, и вы обязаны будете его впустить в дом и не мешать ему там проживать", — предупредил он.

Также любой взрослый человек, у которого есть регистрация в вашем жилом помещении, может зарегистрировать там своих детей до 14 лет. По словам юриста, для этого не требуется согласие. Более того, человека могут даже не поставить в известность, поскольку согласно закону, местом жительства несовершеннолетних является место жительства одного из его родителей. Регистрацию для ребенка оформят на срок, не превышающий срок регистрации его родителя.

"Тем не менее, в один прекрасный момент вы можете с удивлением обнаружить, что количество лиц, зарегистрированных в вашем доме увеличилось. И это будет абсолютно законно", — отметилэксперт.

Плюс временной регистрации заключается в том, что собственник может прекратить ее в любой момент. Для этого ему надо лично обратиться в МВД с документами, подтверждающими собственность, написать заявление, и на следующий день человек будет снят с регистрационного учета. Согласие зарегистрированного не потребуется.

Также юрист напоминает о том, что в России существует наказание за фиктивную регистрацию. Если ее оформили ее тому, кто не проживает по данному адресу, заявителя может ждать штраф. К ответственности по таким делам пока привлекают не часто, но помнить об этом нужно, заключил Гусятников.