МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Резкое падение рубля, которые мы наблюдаем в течение последних месяцев, заставляет задуматься — а что еще может случиться до конца года? Какие факторы нельзя недооценивать и когда можно будет снова покупать валюту — в материале "Прайм". Рубль сопротивлялся до последнего. Что последует за летним обвалом

В четверг июля в ходе торгов на Мосбирже доллар взлетел до 93,85 рублей, евро превысил 102 рубля, но уже к вечеру после вербальных интервенций высокопоставленных лиц курс немного пришел в себя. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями при рисках финстабильности, но пока таких рисков нет. Она также предостерегла от теорий заговора, что форсированное ослабление курса рубля якобы осуществляется специально.

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях, стоит ждать укрепления. В макропрогноз банка заложен курс 75-78 рублей на конец года, и пока его не меняли. Но, как говорится, на то и прогноз, чтобы его корректировать.

ЧТО ПОМОЖЕТ РУБЛЮ

Но не исключено, что рубль вернется к прежним отметкам или остановится близко к ним. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал ряд факторов, которые могут поддержать национальную валюту в ближайшие месяцы:

Для целей налогообложения российских нефтедобывающих компаний дисконт к цене нефти Brent в июле снизился c 28 до 25 долларов. Этот дисконт до конца года могут еще снизить, что дополнительно увеличит доходы бюджета.

Дефицит нефтегазовых доходов бюджета сокращается.

Возможно закрытие части спекулятивных позиций в иностранной валюте участниками рынка.

Охлаждение потребления и дальнейшее снижение потребности в иностранной валюте для оплаты импорта, так как спрос снизился.

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов называет и другие факторы, которые могут в корне изменить ситуацию. Среди них геополитика, ситуация вокруг Украины, нестабильность на нефтяном рынке и отток капитала, который усилился после событий двухнедельной давности.

"В конце концов есть еще много так называемых "черных лебедей", которые принципиально невозможно спрогнозировать", — признает он.

НЕ СЫРЬЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Длительное время для курса рубля определяющим фактором были котировки нефти. По этой причине многие сетовали на сырьевое проклятие, которое преследует российскую экономику и нацвалюту.

Но наступил момент, когда курс рубля почти никак не реагирует на цену нефти. Его поведение определяют торговые потоки и потоки платежей — все остальное влияет только частично и в дополнение к основным факторам, рассуждает экономист Лазарь Бадалов. Аналитик раскрыл, до какого предела может рухнуть рубль

Так, второй год подряд в России фиксируется серьезный отток капитала, который влияет на ослабление курса.

«Многие воспринимают термин «отток капитала» буквально, что из страны выводят деньги — по сути воруют. Но это совершенно не так», — уверяет Бадалов.

Прежде всего, отток связан с оплатой импорта и погашением внешних обязательств. Только за первый квартал 2023-го российский внешний долг сократился на 26 миллиардов долларов и достиг минимального уровня за последние годы в 355 миллиардов долларов.

Отток капитала также связан и с переводом сбережений населением из безналичных денег в наличную валюту или зарубежные банки. А учитывая, что российские банки из-за санкций не могут выдавать наличную валюту, многие граждане поступают именно таким образом, объясняет экономист.

Давление на рубль сейчас оказывает туристический сезон и период выплаты дивидендов, которые конвертируются в валюту.

Однако, по мнению экcперта, ситуация обязательно изменится. Как минимум Россия не сможет постоянно импортировать больше, чем экспортирует. Ведь ослабление рубля приведет к повышению цен на импорт, потребители начнут отказываться от покупок импортных товаров из-за роста цен на них. Следовательно, сократится отток капитала, что приведет к укреплению рубля.

То же самое касается погашения внешних обязательств, платежи по которым со временем будут уменьшаться. Поэтому желающим приобрести валюту Бадалов советует подождать укрепления курса рубля.

ЧТО НАС ЖДЕТ

Что будет дальше, сказать сложно. Из того, что точно мы увидим в ближайшем будущем, можно обозначить два момента, говорит автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Первое — про инфляцию в 5 процентов можно забыть. "Под конец года она легко может долететь до 8-10 процентов из-за роста стоимости импортных товаров — от продуктов до автомобилей, станков и техники. Дело в том, что при слабом рубле импортеры заплатят больше, а маржу будет покрывать потребитель", — пояснил он.

Второе — ключевая ставка точно будет расти. Как минимум на ближайшем заседании, как вариант — на ближайших двух с шагом по 0,5 процентов.

«Это сделает деньги еще дороже, что при скачущей инфляции и сложностями с курсом будет хорошим ударом для всего частного бизнеса, особенно в тех сферах, где оборотный капитал покрывается краткосрочными кредитами", — приходит к выводу Кричевский.

КУДА УЛЕТИТ РУБЛЬ

Эксперты разошлись во мнении относительно того, сколько будет стоить рубль до конца года. Спасайся кто может: у рубля откроется второе дыхание

Кричевский рассматривает два сценария для рубля — позитивный и негативный. В первом случае курс будет 75-80 за доллар, поскольку начнет действовать Центробанк, а нефтегазовые доходы вырастут из-за жаркого лета и начала отопительного сезона осенью.

Во втором случае мы увидим доллар по 100 рублей и выше. Это может произойти если Центробанк, равно как и Минфин, окончательно отстранятся от своих прямых обязанностей по сохранению платежеспособности и крепости рубля и прекратят всяческие интервенции, в том числе продажи валюты, считает он.

Петухов полагает, что рубль до конца года скорее упадет. "150 за евро и 135 за доллар было бы неплохо", — говорит он.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, напротив, верит в стабилизацию и переход к укреплению российского рубля. Причиной cтанет динамичный рост российской экономики "в отличие от скатывающихся в рецессию европейских стран", а также низкий, по его мнению, уровень инфляции в России.

Джиоеву текущий биржевой курс рубля относительно других валют представляется несправедливым. При прочих равных к концу года он может вернуться в диапазон 70-80 рублей за доллар, констатировал аналитик.