МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Заявление Пекина о намерении ограничить поставки в Евросоюз редкоземельных металлов стало ответом на идею европейцев сократить приток китайских инвестиций в свой технологический сектор. Чем обернется новый виток торговый войны и на чьей стороне будет удача? Рубль сопротивлялся до последнего. Что последует за летним обвалом

Пекин объявил о том, что с 1 августа ограничит экспорт галлия и германия — редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для производства полупроводников, телекоммуникационного оборудования и электромобилей. Новость последовала за объявлением ЕС о намерении уменьшить приток инвестиций (в первую очередь, китайских) в свой IT-сектор.

При этом европейский регион получает из Китая 71 процент галлия и 45 процентов германия, то есть, значительно зависит от поставок. Неудивительно, что таким образом Европу решили поставить на место.

В Пекине видят проблемы и вызовы, с которыми столкнулась Россия из-за европейских санкций и намерены решительно реагировать на усиление антикитайской риторики, пояснил старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар.

Это будет очень болезненно для ЕС и действительно может привести к эскалации давнего и затянувшегося торгового конфликта. И не только торгового — спор уже затронул военную плоскость. Редкоземельные металлы используются в том числе в "оборонке".

"Китай, который потенциально не исключает военного решения конфликта с Тайванем, заблаговременно перестает поставлять в Европу ресурсы, которые могут быть использованы против Пекина (к примеру, поставлены Тайваню)", — убежден эксперт.

ДЕРЖАТЬ УДАР

Конечно, Европа вполне в состоянии выдержать, если ее посадят на "голодный паек" по редкоземельным металлам. Хотя сфера материалов для полупроводников несоизмеримо более узкая, чем природный газ, однако способы их доставки гораздо проще и требуемые объемы гораздо меньше. Возможно, ЕС все-таки найдет решение без участия Китая.

Вопрос — какой ценой? Прежде всего, потребуется перестройка логистических цепочек, поиск новых месторождений и источников поставок. Все это затруднит и замедлит переход на зеленую экономику, не говоря уже о том, что это усугубит проблемы в промышленном секторе Германии, Франции и других крупных экономик Евросоюза.

А это, в свою очередь, спровоцирует социальные волнения. Так что, будет ли зеленая экономика в повестке ближайшего десятилетия — большой вопрос.

С другой стороны, противостояние может притормозить технологическое развитие Китая, хотя не остановит его полностью. Это вторая экономика мира, мощный производственный центр с внушительными собственными ресурсами, развитой научной базой и надежными партнерами в лице России, Индии и других стран. Поэтому китайцы как-нибудь разберутся с технологиями.

ТЕХНОЛОГИИ РЕШАЮТ ВСЕ

Поэтому ситуацию надо рассматривать в глобальном аспекте. Новый этап санкционной войны, возникшей на этот раз между Китаем и Европой, является всего лишь частью процесса трансформации торгового взаимодействия между странами.

"Он учитывает множество факторов, в том числе изменения в самих глобальных цепочках создания стоимости между различными экономиками", — пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Мир на коленях. В чем опасность разворота России на Восток

Ключевой потерпевшей экономикой во всей этой санкционной войне является Евросоюз, которому пришлось под давлением США отказаться от дешевых природных ресурсов из России и переключиться на более дорогие американские поставки.

Китайская инициатива по ограничению экспорта редкоземельных металлов для европейских стран еще сильнее ограничит возможности технологического развития ЕС. Это, прежде всего, касается производства микропроцессоров, которые становятся основным источником устойчивого экономического развития ведущих стран мира.

Именно попытки ключевых экономик мира выйти на полный цикл собственного производства микропроцессоров стали причиной очередного витка санкционных войн. По сути, только Китай и США сегодня обладают всеми возможностями в достижении поставленной цели. "Что касается Европы, то она постепенно становится сателлитом американской экономики без возможности получения технологической независимости и преимуществ по сравнению с лидерами", — убеждена эксперт. Америке снова нужны деньги: кого ждет разорение

СКАЗАНО — СДЕЛАНО

Евросоюз зависит от Китая в сфере производства электроники на 50-70 процентов, и эту зависимость сложно преодолеть, согласен экономист Егор Клопенко. По оценкам экспертов, на это потребуется до десяти лет, и все это время странам Европы придется довольствоваться очень скромными возможностями по производству микросхем и чипов.

Удар Китая чувствительный, но не неожиданный. Но первыми начали именно страны Европы, заявившие о пересмотре политики импорта и экспорта. "Сказано Европой, а сделано Китаем", — уточнил Клопенко.

Впрочем, у ЕС тоже есть механизмы и ресурсы, чтобы нанести ответный дар. Каким он будет, мы сможем увидеть уже вскоре. Скорее всего, экономическая война за технологическое господство выйдет на новый виток. Хотя нельзя исключать и перемирие — если в Европе поймут, что дружить с Китаем лучше, чем враждовать.