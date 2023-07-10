МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Согласно трудовому законодательству, законно сократить рабочее время можно путем получения дополнительного отпуска или отгула. Кроме того, предпраздничные дни обычно короткие. Но можно законно перейти на неполный день, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Сами себя наказали. Почему в России некому работать даже за большие деньги

Для этого следует оформиться на половину или даже четверть ставки. Такой вариант предполагается при малой функциональной нагрузке по должности или совместительстве. Сокращение времени труда может быть оформлено как неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Например, два дня в неделю из пяти или ежедневно, но до обеда. Такие ограничения не влияют на продолжительность отпуска и исчисление стажа, однако оплата труда идет пропорционально отработанному времени.

Работодатель может, но не обязан пойти на оформление сотрудника на неполную занятость — этого можно добиться лишь договорным путем. Но есть категории работников, имеющих законное право на сокращенный рабочий день вне зависимости от пожеланий руководства.

К примеру, учителя, врачи, литейщики в цехах, сотрудники автосервисов приобретают право на сокращенное рабочее время и дополнительный отпуск за вредность условий труда. При установлении вредных факторов 3 и 4 категории или признании условий труда опасными рабочее время сокращается до 36 часов.

Лица, не достигшие 18 лет, инвалиды 1 и 2 группы могут быть трудоустроены только на частичную занятость. Это обусловлено физиологическими и возрастными особенностями, ведь таким людям нужно больше времени для отдыха и восстановления сил. Продолжительность рабочего дня ребенка не может превышать 24 часов в неделю, подростка от 16 до 18 лет — 35 часов. Тем, кто совмещает учебу с работой, положено трудиться не более 17,5 часов в неделю. Максимальная продолжительность работы 35 часов предусмотрена для лиц с ограниченными возможностями здоровья.