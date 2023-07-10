Аналитик Евстифьев: в период ослабления рубля лучше выбрать юань или тенге, а не доллары
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Судя по всему, текущий раунд девальвации рубля завершается, и вероятно коррекционное движение курсов вниз в рамках сворачивания спекулятивных стратегий и фиксации прибылей. Поэтому поводов для срочной покупки валюты нет, но на будущее стоит скорректировать стратегию сбережений, рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Тем, кто находился исключительно в рублях в последние пару месяцев, стоит задуматься о диверсификации вложений уже в будущем. С учетом текущей ситуации выбор у россиян невелик, но юань, тенге или белорусский рубль могли бы защитить от девальвации национальной валюты, считает аналитик.
Хранение на счетах долларов и евро по-прежнему сопряжено с ограничительными рисками. Поэтому их доля в сбережениях будет постепенно снижаться, добавил Евстифеев.
Таким образом, в период циклов ослабления рубля доходность от вложения той или иной валюты отходит на второй план и главным становится минимизация потерь от растущих курсов. Рубль сохраняет потенциал восстановления позиций на среднесрочном горизонте, поэтому его покупка сейчас не лишена смысла при наличии в сбережениях прочих альтернативных валют.
Когда было шоковое падение рубля в конце февраля 2022 года, россияне обратились к золоту. ЦБ и Минфин даже установили ряд послаблений для покупки драгоценного металла.
"Золото может рассматриваться как защитный актив в случае рецессии в основных экономиках, но ценовые уровни на него сейчас близки к долгосрочным максимумам. Если риски рецессии не реализуются, потенциал падения цен на золото может исчисляться десятками процентов", — рассказал Евстифеев.
Поэтому при наличии золота в сбережениях имеет смысл держать сопоставимый объем и в твердых валютах.
По оценке банка "Зенит", наиболее оптимальная корзина сбережений: 30 процентов — рубли, 30 процентов — доллары и евро, 30 процентов — юани, остальные десять процентов — прочие альтернативные валюты (тенге, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ).
Что касается курсов, то к сентябрю вероятно стоимость доллара составит 89-95 рубля, евро — 95-102 рубля, юань — 12,3-13,2 рубля, заключил Евстифьев.
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