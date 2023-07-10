МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Судя по всему, текущий раунд девальвации рубля завершается, и вероятно коррекционное движение курсов вниз в рамках сворачивания спекулятивных стратегий и фиксации прибылей. Поэтому поводов для срочной покупки валюты нет, но на будущее стоит скорректировать стратегию сбережений, рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Рубль сопротивлялся до последнего. Что последует за летним обвалом

Тем, кто находился исключительно в рублях в последние пару месяцев, стоит задуматься о диверсификации вложений уже в будущем. С учетом текущей ситуации выбор у россиян невелик, но юань, тенге или белорусский рубль могли бы защитить от девальвации национальной валюты, считает аналитик.

Хранение на счетах долларов и евро по-прежнему сопряжено с ограничительными рисками. Поэтому их доля в сбережениях будет постепенно снижаться, добавил Евстифеев.

Таким образом, в период циклов ослабления рубля доходность от вложения той или иной валюты отходит на второй план и главным становится минимизация потерь от растущих курсов. Рубль сохраняет потенциал восстановления позиций на среднесрочном горизонте, поэтому его покупка сейчас не лишена смысла при наличии в сбережениях прочих альтернативных валют.

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"Золото может рассматриваться как защитный актив в случае рецессии в основных экономиках, но ценовые уровни на него сейчас близки к долгосрочным максимумам. Если риски рецессии не реализуются, потенциал падения цен на золото может исчисляться десятками процентов", — рассказал Евстифеев.

Поэтому при наличии золота в сбережениях имеет смысл держать сопоставимый объем и в твердых валютах.

По оценке банка "Зенит", наиболее оптимальная корзина сбережений: 30 процентов — рубли, 30 процентов — доллары и евро, 30 процентов — юани, остальные десять процентов — прочие альтернативные валюты (тенге, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ).

Что касается курсов, то к сентябрю вероятно стоимость доллара составит 89-95 рубля, евро — 95-102 рубля, юань — 12,3-13,2 рубля, заключил Евстифьев.