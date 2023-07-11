МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. После периода экстремальной волатильности, характерной для малоликвидного рынка, курс рубля стабилизируется и в перспективе будет укрепляться, заявил в беседе агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Лихорадка продолжается: рубль начал свистопляс до конца года

Российская валюта в начале июля отошла на более слабые позиции из-за комплекса факторов — это высокий импорт при подавленном экспорте, сохранение на протяжении последних месяцев относительно невысоких цен на энергоносители, тревожность после внутриполитических событий конца июня, повышенные расходы госбюджета и рост самого доллара на мировой валютной арене, напомнил он.

"Сейчас в фундаментальном отношении рубль видится перепроданным, и восстановление до конца июля может привести курс в зону 85-90 рублей за доллар", — спрогнозировал инвестстратег.

Поддержка нацвалюте может поступить как со стороны локальных факторов (налоговый период), так и в виде монетарных решений Центробанка (возможно повышение ключевой ставки вплоть до 8,5 процента на ближайшем заседании).

"Кроме того, мы считаем, что тревожность продолжит выходить из настроений инвесторов, сокращая тем самым размер политической "премии" в курсах основных валют", — добавил он.

С точки зрения фундаментальных оценок, курс рубля к доллару видится на уровне 82-86 до конца 2023 года, заключил Бахтин.