МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Падение курса рубля отразится на стоимости многих продуктов — как минимум в рамках инфляции. Пока ценники массово не переписывают, однако товары, завозимые из-за рубежа, непременно подорожают, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

По ее словам, зерна на российском рынке сейчас более чем достаточно.

"А с учетом необходимости освобождения элеваторов для нового урожая повышения цен на хлеб и крупы в ближайшей перспективе ожидать не стоит", — полагает эксперт.

Потребность в курином мясе и свинине уже много лет покрывается внутренним производством. Говядина дорожает быстрее. Сегодня ее стоимость достигла такого уровня, что люди стали чаще переключаться на мясо птицы.

"Падение рубля вряд ли должно было сказаться на стоимости местных сезонных овощей и фруктов, если бы не общий рыночный фон и оперативная реакция нефтеперерабатывающих компаний на подорожание нефтепродуктов на мировом рынке", — объяснила экономист.

Так, июньское объявление России о добровольном продлении сокращении добычи нефти повлияло не только на скачок стоимости нефти на мировом рынке, но и привело к удорожанию бензина внутри страны. Высокая стоимость ГСМ отражается на себестоимости производства продукции сельского хозяйства. Лихорадка продолжается: рубль начал свистопляс до конца года

Но все же больше всего дорожают продукты, привозимые из-за рубежа. Не секрет, что много сельскохозяйственной продукции поставляется из стран с более теплым климатом — в большинстве своем эти поставки идут по частным каналам.

"И если небольшие партии трансграничных сделок иногда заключаются в местных валютах, то крупные партии, особенно товары, поставляемые по "параллельному импорту", закупаются в долларовом эквиваленте. Это, безусловно, сказывается на зависимости их стоимости от курса рубля", — сказала Сорокина.

Таким образом, минимальный набор продуктов — некоторых видов мяса, сливочного и растительного масла, круп, хлеба, молока, яблок и базовых овощей вряд ли подорожает, несмотря на падение рубля. Тем более, его стоимость контролируется государством. А вот импорт, например, оливки, некоторые сорта чая и кофе могут вырасти в цене, подытожила профессор ГУУ.