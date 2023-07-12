МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Китай с 1 августа ограничивает экспорт галлия и германия и предупреждает, что это не последний запрет. Что еще может прекратить экспортировать вторая экономика в мире и каковы будут последствия, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Проектного офиса развития Арктики, кандидат химических наук Александр Воротников. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

"Галлий и германий относятся к так называемым рассеянным элементам. В природе они не встречаются в чистом виде, обычно их находят в примесях с угольной золой, бокситами для аллюминия, сульфатами", — поясняет он.

Китай добывает до 85 процентов германия и до 90 процентов галлия в мире. Они очень востребованы в производстве высокотехнологичной продукции. Для китайцев их добыча и экспорт весьма выгодны — прибыль на порядок выше затрат.

По мнению Воротникова, в будущем запреты также коснутся редкоземельных металлов — группы элементов, использующихся для производства приборов и электроники. Без них сегодня не обходится производство как обычной бытовой техники, так и оборонной продукции. В китайских месторождениях они находятся в высокой концентрации и добываются достаточно легко и дешево.

Таким образом, Китай — основной мировой поставщик не только галлия и германия, но и многих других элементов, без которых не обходится современная индустрия. Спрос на них по прогнозам будет только увеличиваться, и китайцы не преминут этим воспользоваться. Китай вводит экспортный контроль на галлий и германий

"От запрета на экспорт в первую очередь пострадают Япония, Южная Корея и Тайвань. Коснется и США", — говорит Воротников. И это, по его мнению, совершенно справедливо. Американцы постоянно вводят ограничения в области высоких технологий, например, на продажу полупроводников китайским компаниям и даже оборудования для их производства. По мнению Вашингтона, это должно замедлить развитие военных программ КНР с использованием суперкомпьютеров.

При этом сам Пентагон свои программы делает на китайском сырье. "Парадокс. То есть у Китая галлий есть, но производить из него что-то запрещено. Зато американцам можно и покупать, и использовать, и угрожать. Такой монополии следует положить конец", — заключил Воротников.