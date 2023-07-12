МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Последнее время рубль то стремительно падает в пропасть, то вдруг немного укрепляется. Какие испытания ждут его до конца лета и что поможет выравниванию курса, объяснил агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Лихорадка продолжается: рубль начал свистопляс до конца года

В основе последнего падения лежит нарушение платежного баланса. Импорт начал восстанавливаться довольно быстрыми темпами. Экспорт же, напротив, катастрофически упал.

Дополнительное давление на рубль оказал и отток капитала. Только за первый квартал этого года из России, по оценкам экономиста, "ушло" более 21 миллиарда долларов США. В итоге валюты в страну поступает мало, а спрос на нее с каждым месяцем возрастает.

"Ситуация усугубляется еще и тем, что наш ЦБ фактически не может напрямую влиять на курс, продавая доллары в моменты повышенного спроса и покупая в моменты снижения. Да, у него есть каналы опосредованного влияния, например, через юань, но их эффективность оказывается в разы ниже", — объяснил Кузнецов.

По мнению эксперта, сложившаяся ситуация может иметь "не самые приятные последствия".

Так, резкое падение курса рубля несет в себе значительные инфляционные риски.

"По некоторым оценкам, повышение цен на бытовую технику, электронику, продукты питания, алкоголь может составить 10-20 процентов. Дальнейшее ослабление рубля приведет к еще более значительному удорожанию и падению уровня жизни населения", — отметил экономист.

Бизнесу становится сложно выстраивать свои хозяйственные цепочки при таких резких и непредсказуемых колебаниях. А это значит, что многократно возрастут финансовые риски, снизится деловая активность, упадут инвестиции в экономику. Рубль сопротивлялся до последнего. Что последует за летним обвалом

Позиция рубля сегодня крайне неустойчива. "Но точно можно сказать: ожидать падения до 120 рублей за доллар, как это было зимой 2022 года, или, напротив, укрепления до 50 рублей за доллар, как это было прошлым летом, сегодня не приходится. Для этого нет никаких оснований", — предположил Кузнецов.

Текущая ситуация не устраивает никого, кроме разве что биржевых спекулянтов. А это значит, что ЦБ и Минфин обязательно в самое ближайшее время будут что-то предпринимать. А возможно, и уже предпринимают, не сильно это афишируя. Как минимум на ближайшем заседании Центробанк можно ожидать подъема ключевой ставки.

"В итоге до конца лета рубль, скорее всего, стабилизируется, укрепившись от текущих значений. При этом он, вероятно, останется довольно волатильным. Его колебания будут происходить в довольно широком диапазоне, порядка 80-88 за доллар", — заключил экономист.