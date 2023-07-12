МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Глобальная экономика никак не преодолеет последствия пандемии. Ставку делали на Китай: дескать, после снятия ограничений вторая экономика мира покажет бурный рост и поможет остальным. Но оказалось наоборот: в стране фиксируют дефляцию, экономика буксует. Почему китайцы не оправдали надежд и чем это грозит остальным, выяснял "Прайм". Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

Риски дефляции

Индекс потребительских цен в Китае в июне составил 0 процентов в годовом исчислении — это самый низкий показатель более чем за два года. Цены производителей упали на 5,4 процента по сравнению с предыдущим годом — минимум с декабря 2015-го.

Оба показателя явно указывают на то, что восстановление китайской экономики после COVID-19 застопорилось.

"Даже цены на поездки, которые оказывали значительную поддержку общему индексу потребительских цен с момента открытия Китая, сейчас падают (снизились на 0,3 процента по сравнению с маем, что является вторым падением подряд по сравнению с предыдущим месяцем). Также снижение цен на товары длительного пользования усилилось, при этом бытовая техника подешевела на 0,9 процента с мая.

Цены на автомобили также снижаются пятый месяц подряд", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".

Слабый внутренний спрос

Основная проблема кроется в слабом спросе. Ковид уже позади, но китайцы не желают тратить деньги. Во-первых, разучились.

Китайское общество привыкло жить в ковидных ограничениях, и требуется время на то, чтобы граждане вернулись к своим прежним потребительским привычкам, отмечает Виталий Манкевич, председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). Расплата близко. Европа замерла перед новой гонкой цен на газ

Потребление растет медленно, что обусловлено в первую очередь снижением темпов роста доходов населения, последствиями жестких ограничений периода "нулевой терпимости", неустойчивым положением в сфере занятости, указывает профессор факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.

"В инвестиционной сфере наблюдается продолжение глубокого спада инвестиций в сектор недвижимости, за пять месяцев года они уменьшились на 7,2 процента, негосударственные инвестиции также сокращаются в январе-марте они уменьшились на 0,1 процента. Продолжать же безоглядное наращивание государственных инвестиций в инфраструктуру правительство, похоже, опасается, стремясь не допустить дальнейшего нарастания долговой нагрузки", — считает экономист.

Запад подкачал

Впрочем, в случае с "мировой фабрикой" КНР для раскачки экономики важнее внешний спрос — а здесь уже должны постараться западные страны.

"Товарооборот Китая с США и Евросоюзом в 2023 году снижается. Снижение спроса со стороны наиболее премиальных рынков оказывает негативное влияние на китайскую промышленность и экономику. Как только мы увидим оживление на западе, увидим и оживление экономической активности в Китае, — указывает Максим Кузнецов, председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС). "Совсем обнаглел": китайцы высмеяли Зеленского на саммите НАТО

"Существенное сокращение (от 12 до 40 процентов) китайского экспорта в США с 2017 по 2022 год произошло по продукции потребительского назначения — одежда, сумки, кошельки, мебель, постельные принадлежности, и пр. Таким образом, сокращение внешних рынков плюс исчерпание стимулирующих мер по расширению внутреннего рынка привели к закономерному торможению роста Китая", — добавляет Сергей Толкачев, первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ.

Судя по всему, пока в плане роста спроса внешним рынкам особо нечего предложить Поднебесной. Европа уже вошла в рецессию. В первом квартале 2023 года ВВП зоны евро сократился на 0,1 процента после снижения в предыдущем квартале. В красной зоне — Германия, Литва, Мальта, Нидерланды, Греция, Ирландия и Эстония. Самое сильное падение показателя — в Ирландии (минус 4,6 процента). Экономика Литвы сократилась на 2,1 процента, Нидерландов — на 0,7 процента. ВВП крупнейшей европейской экономики — Германии — в первом квартале снизился на 0,3 процента.

На пороге рецессии стоят и США. По прогнозу JPMorgan Chase, она начнется уже в четвертом квартале 2023-го.

Что дальше

Китайское "торможение" не пройдет бесследно — с учетом того, что один процент роста экономики КНР приводит к росту остальных экономик на 0,3 процента. Пострадают, в первую очередь, ближайшие соседи, которые обслуживают китайский спрос — Южная Корея, Тайвань, Юго-Восточная Азия и Австралия.

Замедление китайской экономики чревато и снижением спроса на российские экспортные товары, прежде всего, энергоресурсы. Так, за первые четыре месяца 2023 года экспорт из России в Китай составил рекордные 75 миллиарда долларов — это порядка 35 процентов всего объема экспорта из России. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

Впрочем, хотя неопределенность в китайской экономике и высока, экономисты считают, что драматизировать ситуацию не стоит.

"В китайском экспертном сообществе прогнозируют рост ВВП и по итогам второго квартала, и в целом во втором полугодии. Вполне возможно, что по итогам второго квартала мы увидим рост экономики Китая в диапазоне 5-5,5 процента", — полагает Виталий Манкевич.

Другое дело, что без мер дополнительного стимулирования после локдауна Пекину, скорее всего, не обойтись. Народный банк Китая уже снизил ставку в июне. Во второй половине 2023-го он может перейти и к более активному смягчению денежно-кредитной политики. Тем более, что ультранизкая инфляция этому благоприятствует.