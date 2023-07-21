МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Налоговый период, традиционно играющий в пользу укрепления российской валюты, на этот раз не помогает: ситуация складывается в пользу того, что доллар будет стоить 94-95 рублей, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Слаб здоровьем: Китай опять подкладывает всем свинью

Фактор налогового периода стал играть большую роль после февраля 2022 года, когда на российском валютном рынке остались в основном импортеры и экспортеры, которые совершают сделки, исходя из своих текущих потребностей в валюте или рублях. К концу каждого месяца экспортеры продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги.

Если рубль не укрепляется даже в этот момент или хуже того дешевеет, налицо повышенный спрос на валюту, объясняет эксперт. В результате после прохождения пика фискальных платежей нисходящая динамика рубля может ускориться, что мы наблюдали в конце июня — начале июля.

Пока за российскую валюту играют цены на нефть — они укрепляются выше 80 долларов за баррель марки Brent, и это еще не предел. Однако из-за серьезного изменения структуры российского валютного рынка, потерявшего значительную часть инвесторов и спекулянтов, теперь почти некому закладывать в курс рубля текущий рыночный или новостной позитив/ негатив, считает Бабин.

Поэтому рост нефтяных цен, если он сохранится надолго, способен увеличить просевшую экспортную выручку не сразу, а лишь спустя некоторое время. Пока же динамика курса свидетельствует об обратном: спрос на валюту выше, чем предложение.

Ее продажа для фискальных платежей лишь сглаживает дисбаланс и удерживает рубль от более серьезного ослабления. Поэтому после завершения налогового периода на следующей неделе российская валюта может возобновить нисходящее движение. Ближайшей целью роста доллара способна выступить область 94-95 рублей, полагает эксперт.

Ожидаемое в эту пятницу повышение ключевой ставки ЦБ РФ, даже если оно будет существенным, вряд ли окажет заметную поддержку рублю, тем более на краткосрочном горизонте. "Механизм воздействия этого инструмента на валютный курс слишком растянут во времени и ограничен по воздействию", — резюмирует Бабин.