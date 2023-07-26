МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Украинская газовая компания "Нафтогаз" отказалась от роли "поставщика последней надежды", которую последние три года исполняла согласно законодательству. Речь о поставках топлива потребителям, которые не могут получить его от других поставщиков. Чем это грозит населению и бизнесу, и есть ли угроза газовому транзиту в Европу? "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

Надежда умирает последней

22 июля истек трехлетний срок действия статуса поставщика "последней надежды", которым компания была наделена в 2020 году. Продления не последовало — компания объяснила это тем, что с 23 июля для продолжения миссии нет "оснований и технической возможности".

"Нафтогаз" обслуживает более девяти миллионов домохозяйств на Украине, почти восемь тысяч небытовых потребителей, в их числе предприятия тепловой генерации. Для многих из них он без преувеличения оставался последней надеждой — ведь на фоне длящейся с 2014 года на Украине реформы энергетического законодательства риск остаться без газа стал вполне реальным.

В идеале все звучит красиво — украинское государство движется по направлению к свободному рынку по европейскому образцу. Этот свободный рынок должен снизить цены на энергоресурсы и повысить благосостояние простых граждан. Однако по словам замглавы Института национальной энергетики Александр Фролова, в реальности так не получается.

Дело в том, что до 2014 года государство назначало тарифы на газ, которые были посильны для большинства граждан. А после начала реформ государство перестало регулировать тарифы, хоть и с некоторыми оговорками. Их стали увязывать с европейскими, что и привело к удорожанию.

Так как тарифы становились абсолютно непосильными для потребителей, государству все-таки пришлось включать защитные механизмы. Однако общему направлению в сторону свободного рынка, в котором двигалось украинское государство, это в целом не мешало.

Простым гражданам и предприятиям, которые столкнулись с высокими тарифами сказали, что будет много поставщиков, с которыми можно заключать контракты на выгодных условиях. Но иногда такой поставщик газа вдруг неожиданно исчезал или не мог по различным причинам выполнять взятые на себя обязательства.

Поскольку основные риски приходятся в первую очередь на отопительный сезон, возрастали шансы, что зимой потребители газа могут попросту замерзнуть. "Чтобы они не оставались без газа, компания, на которую кабмин Украины возложил последнюю надежду, обязана была поставлять оставшимся без поставщика потребителям газ в течение 60 дней, пока они не заключат новый контракт. В этом — суть статуса. Срок закончился, и больше на компанию статус не распространяется", — объясняет Фролов.

По его мнению, это не связано ни с дефицитом газа, ни с вопросами транзита газа или ресурсообеспечения в целом. Это была всего лишь "одна маленькая функция в рамках рыночных реформ".

Далеко идущие последствия

Основные потребители услуги "последней надежды" — это промышленные организации и предприятия общественного сектора украинской экономики, а также около 12 процентов населения страны. По словам доцента кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниила Гоненко, прекращение услуги приведет к экономическому кризису с далеко идущими последствиями. Европа осознала, чем заплатит за отказ от дешевого газа из России

Украине необходимо искать другие источники энергии, переход на которые потребует серьезных инвестиций в национальную экономику, а их никто делать не будет.

Экономист предполагает, что западные "хозяева" специально дестабилизируют экономику, чтобы приватизировать за бесценок остатки украинской промышленности.

Конечно, прекращение действия статуса "поставщика последней надежды" вряд ли в моменте повлияет на потребителей, уже получающих газ от "Нафтогаза". Ведь он сохраняет статус газопоставляющей компании, напомнил руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Но вот в случае ухода или банкротства оставшихся независимых поставщиков проблемы могут возникнуть. И тогда украинским властям придется действовать в авральном режиме — насколько, конечно, позволит ситуация. С учетом общей нестабильности в стране велика вероятность того, что компании и люди в разгар зимы вовсе останутся без газа. Собственной добычи никогда не хватало, а покупать у Европы и США попросту не на что. Максимум обеспечат самые важные стратегические объекты, больницы, школы. Но вот о тепле в каждый дом придется лишь мечтать.

Будущее украинского транзита

Еще один вариант — незаконно подключиться к газовому транзиту в Европу. Собственно, это практикуется до сих пор, и никто прекращать отбор не собирается. Но он под угрозой уже по другим причинам. "Нафтогаз" уже заявил о неготовности продлевать истекающий в 2024 году транзитный договор. У России тоже есть к нему серьезные претензии, в частности, тот самый незаконный отбор. В этом случае иссякнет "самый последний ручеек надежды". Европа нащупала способ выжить без российского газа. Но есть нюанс

Но тогда обе стороны столкнутся с серьезными потерями. По подсчетам Кондратьева, сейчас через украинский коридор ежедневно проходит 40-45 миллионов кубометров газа. А при текущих ценах вклад выручки от поставок через Украину в ЕС в EBITDA "Газпрома" составляет порядка 70 миллионов долларов в месяц, налоговые и таможенные поступления — 120-130 миллионов долларов.

При этом увеличить транзит по другим маршрутам не получится, "Северный Поток" не работает после диверсии, другие маршруты, к примеру, "Ямал-Европа" недоступны из-за санкционных ограничений.

При прекращении транзита "Нафтогаз" также может потерять не менее 40 миллионов долларов в месяц. Сейчас "Нафтогаз" и "Газпром" спорят, каким должен быть платеж с учетом отказа украинской компании принимать газ через ГИС "Сохрановка".

По оценкам Кондратьева, несмотря на то что чистые потери "Нафтогаза" будут меньше, это все же ухудшит финансовое положения компании и осложнит покупки газа на европейском рынке.

Другое дело, если Украина увеличит транзит российского газа через свою страну. Тогда, по словам Гоненко, выиграют все. Но, судя по всему, о прибыли сейчас мало кто думает.