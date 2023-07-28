МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Традиционно сложный для России август будет непростым и для рубля — он может в очередной раз ослабеть к мировым валютам. О факторах, которые этому способствуют, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Осталось совсем немного: когда прекратится укрепление рубля

Август — один из самых неблагоприятных месяцев в году для рубля. По статистике за последние 16 лет (2007-2022 года) он был худшим наравне с январем, ноябрем и декабрем. В среднем в эти четыре месяца рубль слабел на 2 процента к доллару.

Среди фундаментальных причин для ослабления рубля в августе можно назвать сезонное ухудшение сальдо текущего счета платежного баланса летом, в том числе из-за повышенного спроса на валюту для зарубежных поездок.

"Кроме этого, август — период отпусков, ликвидность валютного рынка понижена из-за отсутствия многих участников, поэтому рубль острее реагирует на спрос на валюту", — продолжает аналитик Совкомбанка.

В пользу рубля будут играть только валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Минфин ежедневно продает юани в объеме 1,7 миллиарда рублей для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Кроме этого, Банк России с 1 августа будет дополнительно продавать юани из резервов на 2,3 миллиарда рублей в связи с использованием средств ФНБ.

Умеренную поддержку рублю окажут итоги прошедшего заседания Банка России, на котором ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5 процентов годовых. В течение ближайших недель это приведет к росту ставок по депозитам и доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений.

Учитывая слабую сезонность августа и вышеперечисленные факторы, рубль в августе будет торговаться в диапазоне 88-94 за доллар, 98-104 за евро и 12,3-13,1 за юань, заключает Васильев.