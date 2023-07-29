МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Европа может в любой момент остаться без поставок газа из США. Все дело в недовольстве американских производителей, которые считают, что из-за этого растут цены на внутреннем рынке. Если к власти придут республиканцы, эта перспектива может стать реальной, пишет издание La Croix. Где европейцам искать недостающие объемы газа и могут ли они вновь вернуться к российским поставщикам? С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

В прошлом году поставки сжиженного природного газа из США в Европу выросли почти в два с половиной раза до 56 миллиардов кубических метров, что составляло 40 процентов от общего импорта Европой этого вида топлива.

Связано это было с тем, что российский трубопроводный экспорт в регион снизился до 40-летнего минимума, а также с более высокими ценами на европейских газовых хабах по сравнению с другими СПГ-рынками.

Ничего личного

Иными словами, экономика, как это часто бывает, стала заложницей политики. Европейские страны, пытаясь прекратить зависимость от российского газа, попали точно в такую же зависимость, но уже от СПГ из США, полагает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Евгений Генкин.

Впрочем, скорее всего, речь идет не о полном прекращении поставок сжиженного газа в Европу из США, а об их переориентации с европейских рынков на азиатские, предполагает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев. Возможно возвращение к доковидной ситуации, когда азиатский рынок являлся более премиальным для рынка СПГ, чем европейский.

"Американские производители газа и экспортеры СПГ будут, наверное, руководствоваться принципом: "ничего личного, просто бизнес" и реализовывать свой сжиженный газ в те страны и на те рынки, где им это финансово выгоднее", — считает эксперт.

Он сомневается, что власти США смогут повлиять на частные компании-производители СПГ. Производители в этой стране не действуют по указке из Белого дома и вполне политически нейтральны. Для них главное — их бизнес и доход.

Поэтому заявления из Вашингтона о поддержке европейской промышленности за счет американских поставок газа так и останутся словами. На деле же компании отправят в Европу лишь тот объем, который сочтут нужным, исходя из ожидаемой прибыли.

Варианты есть

Между тем, с газом у многих европейских стран уже в этом году могут возникнуть проблемы. Если Америка подведет, брать недостающие объемы неоткуда и не на что.

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максима Чиркова, в 2022 году потери европейской экономики только в сфере энергетики составили триллион долларов. "Нафтогаз" умывает руки: украинцев отправили отнимать газ у европейцев

"Европа, скатывающаяся в рецессию, позволить себе такие расходы уже не сможет", — убежден экономист.

Что же будет делать Европа, если компании из США начнут перенаправлять газ в Азию? Вариантов, по словам Гулиева, несколько.

Так, недавно было открыто новое месторождение в Норвегии. Его планируется достаточно быстро подключить к общей системе для подачи газа в Европу.

Не исключено, что возобновятся переговоры о поставках с Ближнего Востока.

Может оживиться переговорный процесс об увеличении поставок из Каспийского региона, о строительстве Транскаспийского трубопровода для поставок газа из Туркменистана через Азербайджан и Турцию.

"Все эти вопросы обсуждаются уже долгие годы и имеют все шансы вернуться в повестку дня. Но так или иначе, это обсуждения о поставках в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — поясняет специалист.

Есть и другие возможности. Генкин напоминает, что Европа имеет значительные запасы сланцевого газа. Правда, разработка таких месторождений сопряжена с определенными техническими и экологическими проблемами.

Также можно не выводить из эксплуатации немецкие атомные станции, на чем настаивали экоактивисты. "Это "совершенно иррационально" на фоне проблем с поставками", — говорит Генкин. Европа признала, что не может без российского газа. Но уже поздно

Однако переход на альтернативные источники энергии и диверсификация поставок газа требует и длительного времени, и очень больших инвестиций.

А вот в моменте заменить огромную долю США в поставках газа в Европу могут только российские экспортеры СПГ. Рост поставок сжиженного газа из России вполне возможен, уверен Гулиев.