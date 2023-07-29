МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Страховую пенсию по старости назначают вне зависимости от того, вышел ли человек на заслуженный отдых или продолжает работать. Вместе с тем, если при наступлении пенсионного возраста у человека не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений, то в страховой пенсии ему могут отказать, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсионное удостоверение

Отцы смогут направлять маткапитал на накопительную часть пенсии

Главные условия получения страховой пенсии по старости — наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов.

При этом минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составляет 14 лет, добавил эксперт.

Количество пенсионных баллов, необходимое при подаче заявления на пенсию, составляет 25,8 балла.

"Именно при несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости", — указал юрист.

По его словам, есть только два варианта исправить ситуацию.

Первый — продолжить трудиться до момента накопления нужного стажа. Второй — докупить пенсионные баллы.

В 2023 году страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты 7567,33 рублей в месяц плюс доплата 123,77 рублей за каждый балл.

Для оплаты дополнительных баллов необходимо подать заявление в Социальный фонд: лично, заказным письмом или через личный кабинет на сайте ведомства.

Взносы можно платить разовым платежом или ежемесячно. "Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа", — отметил Виноградов.