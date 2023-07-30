МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В первую неделю августа доллар будет оставаться в диапазоне 90-91 рубля, при этом в первой декаде месяца увеличится вероятность для роста к 92 рублям, спрогнозировал в беседе с агентством Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Определенной поддержкой для рубля могут выступить ожидания по выплатам промежуточных дивидендов от некоторых российских компаний. Эти средства в случае реинвестирования в рынок повысят уровень ликвидности, что благоприятно скажется и на положении валютной секции в том числе", — отметил эксперт.

На уходящей неделе американская валюта торговалась в боковом коридоре 90-91 рубль. Рубль в июле потерял порядка 3 процентов своей стоимости. При этом явных оснований для дальнейшего быстрого снижения или стремительного укрепления российской валюты в последний месяц уходящего лета не видно.

"Налоговый период в России состоялся и оказал рублю максимальную поддержку. Сейчас рынок занят поиском равновесных курсов, пока внешний фон выглядит нейтральным", — рассуждает Антонов.

Определенную опору рублю может дать сырьевой сектор: на этой неделе баррель Brent подорожал до 83 долларов, достигнув максимума за два месяца.

На новой неделе доллар будет оставаться около 90-91 рублей, евро проторгуется в рамках 99-102 рублей, юань — 12,50-12,75 руб. Никаких шоков на валютном рынке не предвидится, подытожил собеседник издания.