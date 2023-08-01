МОСКВА, 01 авг — ПРАЙМ. Закон о постепенном о внедрении цифрового рубля вступит в силу с августа этого года. Где можно им расплачиваться и в чем выгода использования, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Что цифровой рубль принесет рядовым гражданам, рассказал депутат Наумов

Внедрение цифрового рубля стало первым масштабным финтех-проектом, который реализует ЦБ. "Отмечу, что во внедрении цифровой формы национальной валюты заинтересовано не только государство, но и бизнес, и непосредственно граждане", — говорит она.

Новыми деньгами можно совершать те же платежи, что и банковскими картами или наличными. Можно даже переводить их из "цифры" в безналичный рубль на карте и снять деньги в банкомате, то есть обналичить.

При этом цифровые рубли для россиян имеют несколько ключевых преимуществ.

Во-первых, имея цифровой кошелек, граждане смогут осуществлять денежные переводы другим лицам без комиссий банка и вне зависимости от места нахождения. Цифровой кошелек не будет "привязан" к конкретному коммерческому банку, и это повысит мобильность средств граждан. Банки больше не смогут влиять на наши решения через комиссии или программы привилегий (например, в форме бонусов или кешбэка), поясняет она.

Во-вторых, электронный кошелек будет доступен офлайн. Так решится проблема для отдаленных населенных пунктов, где нельзя совершить платеж с карты, поскольку POS-терминал не может работать без интернета.

В-третьих, цифровые кошельки будут находится под контролем Банка России. Фактически цифрорубли — это уникальный код, который хранится на специальной платформе Центрального банка. Все транзакции прозрачны и будут проходить по каналам Банка России с криптографической защитой. Операции с кошелька клиент должен подтвердить своей электронной подписью, что гарантирует защиту от списаний без ведома владельца кошелька.

Но у новой формы валюты есть и минусы, отмечает Валишвили. Прежде всего, это ограниченный функционал. На данном этапе цифровой рубль — всего лишь средство платежа. Оформить вклад или кредит пока не получится, но учитывая, что этот проект долгосрочный, возможно расширение возможностей его использования.

Затраты на открытие электронного кошелька не потребуются — сделать это сможет пользователь любого банковского приложения. Дополнительно придется пройти регистрацию во ФГИС "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и получить ключ простой электронной подписи. Это можно оформить через портал "Госуслуги".

Перевод россиян на расчеты в цифровых рублях не станет обязательным дяя всех и повсеместным. Каждый сможет оценить все "за" и "против" и принять решение о целесообразности включения новой формы валюты в свои финансовые операции, резюмирует эксперт.