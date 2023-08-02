МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Согласно постановлению правительства, которое вступает в силу с 1 сентября, некоторые медицинские услуги населению станут платными. Прежде всего, это касается ряда видов неотложной помощи, рассказала агентству "Прайм" медицинский адвокат Коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко. Попова оценила влияние санкций на производство медицинского оборудования

"Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги", — говорит эксперт.

Кроме этого, теперь разрешено организовывать платный медицинский пост, если показаний для этого нет. "Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия "индивидуального поста медицинского наблюдения", за него могут попросить заплатить", — разъясняет юрист.

Еще одна новация: обследование не по назначению врача, а по собственному желанию теперь платное.

"К примеру, пациент обращается к терапевту и просит назначить исследование у узкого специалиста. Если врач не видит к этому показаний, придется заплатить. То же самое и с госпитализацией, она возможна только по направлению врача", — объясняет Гриценко.

В постановлении также сказано, что если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не были закуплены стационаром за счет бюджетных средств, то они могут быть назначены за дополнительную плату. Врач раскрыла, как выбрать лучшую зубную щетку

"Если пациент считает, что лекарство, которое не входит в этот список, поможет ему лучше, врачи могут предложить заключить договор на оказание платных медицинских услуг, а не отговариваться, что не видят в другом препарате необходимости", — пояснила адвокат.

Это же касается медицинских изделий и лечебного питания. Если они не закуплены за счет бюджета, то могут быть назначены за дополнительную плату.

И еще важный пункт — подтверждено безусловно платное оказание анонимной медицинской помощи. Любые медуслуги без подтверждения личности пациента были и будут возможны лишь за деньги.

Получение платных медицинских услуг невозможно без заключения договора. Название услуги должно советовать номенклатуре, утверждаемой Минздравом. "Врачи не имеют права сначала оказать медицинскую услугу, а потом попросить за нее заплатить", — заключила Гриценко.