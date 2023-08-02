Медицинский адвокат Гриценко: некоторое медицинские услуги станут платными с 1 сентября
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Согласно постановлению правительства, которое вступает в силу с 1 сентября, некоторые медицинские услуги населению станут платными. Прежде всего, это касается ряда видов неотложной помощи, рассказала агентству "Прайм" медицинский адвокат Коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко.
"Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги", — говорит эксперт.
Кроме этого, теперь разрешено организовывать платный медицинский пост, если показаний для этого нет. "Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия "индивидуального поста медицинского наблюдения", за него могут попросить заплатить", — разъясняет юрист.
Еще одна новация: обследование не по назначению врача, а по собственному желанию теперь платное.
"К примеру, пациент обращается к терапевту и просит назначить исследование у узкого специалиста. Если врач не видит к этому показаний, придется заплатить. То же самое и с госпитализацией, она возможна только по направлению врача", — объясняет Гриценко.
В постановлении также сказано, что если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не были закуплены стационаром за счет бюджетных средств, то они могут быть назначены за дополнительную плату.
"Если пациент считает, что лекарство, которое не входит в этот список, поможет ему лучше, врачи могут предложить заключить договор на оказание платных медицинских услуг, а не отговариваться, что не видят в другом препарате необходимости", — пояснила адвокат.
Это же касается медицинских изделий и лечебного питания. Если они не закуплены за счет бюджета, то могут быть назначены за дополнительную плату.
И еще важный пункт — подтверждено безусловно платное оказание анонимной медицинской помощи. Любые медуслуги без подтверждения личности пациента были и будут возможны лишь за деньги.
Получение платных медицинских услуг невозможно без заключения договора. Название услуги должно советовать номенклатуре, утверждаемой Минздравом. "Врачи не имеют права сначала оказать медицинскую услугу, а потом попросить за нее заплатить", — заключила Гриценко.
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