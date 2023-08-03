МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В четверг Минфин озвучит августовские объемы операций в рамках бюджетного правила — в зависимости от того, продолжатся продажи либо возобновится покупка, курс рубля изменится. Дополнительным фактором станет введение с начала августа Банком России нового механизма, который предусматривает продажу юаней на открытом рынке. Как все это отразится на курсе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Аналитик рассказал, что ожидать от доллара и евро до конца года

Объем продажи валюты в период с 7 июля по 4 августа составляет 34,9 миллиарда рублей, по 1,7 миллиарда рублей в день. В четверг Минфин озвучит августовские объемы операций с юанем в рамках бюджетного правила. На фоне роста нефтяных цен и ослабления рубля они могут сохраниться на текущем уровне, либо возможно начало символических покупок валюты.

"При этом к операциям в рамках бюджетного правила, где объем определяется разницей между реальным и плановым объемами нефтегазовых доходов предыдущего месяца, с 1 августа добавляется еще и покупка и продажа валюты с целью размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовые активы внутри страны (так называемое "зеркалирование")", — поясняет он.

Финансовые власти отрицают попытку таким образом оказать влияние на курс рубля, но это влияние неизбежно, убежден эксперт. По данным ЦБ, объем чистого использования средств ФНБ за первое полугодие составил 288,4 миллиарда рублей. С 1 августа на валютный рынок будет ежедневно дополнительно поступать валюты на 2,3 миллиарда рублей.

В июле ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял порядка 1,7 миллиарда рублей. Даже если в августе операции в рамках бюджетного правила вообще не будут производиться, то итоговый объем продаж все равно будет на 35 процентов выше, подсчитал Кузнецов. Эксперты назвали причину ослабления курса рубля в начале августа

Если же сохранится повышающий тренд в ценах на нефть, реальный объем продажи валюты может увеличиться более чем в два раза.

По мнению экономиста, такие интервенции не могут остаться незамеченными рынком. Поэтому в перспективе, если "не случится непредвиденных геополитических ситуаций", вполне можно ожидать укрепления рубля до 85-88 рублей за доллар. Если же ЦБ вместо продажи начнет аналогичными темпами покупать валюту, то тут уже доллар можно будет увидеть на отметке 93-95 рублей.

В целом финансист приветствует появление еще одного механизма регулирования, основанного на рыночных принципах. Однако важно, чтобы Банк России проявлял осторожность, не допуская резких взлетов и падений национальной валюты.

"Ведь в конечном итоге не столь страшен высокий или низкий курс рубля, как его резкие и непредсказуемые колебания", — подытожил Кузнецов.