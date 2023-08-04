МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Странные записи в графе "назначение платежа" при банковском переводе могут привести к блокировке самой операции, счета или карты, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Банковские вклады: какие бывают, как выбрать самый выгодный

На такую блокировку банк имеет право по закону. "Подозрение могут вызвать не только странные записи, вроде "Купи на все деньги оружия" или "Деньги с ограбления банка", но и вполне безобидные фразы — "Возврат долга" или "Деньги на подарок", — отметил юрист.

В законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечислены критерии, по которым операция может считаться подозрительной. Но они настолько размыты, что туда можно отнести все, что угодно. Поэтому банки наделены полномочиями блокировать операции, счета или карты на свое усмотрение, пояснил он.

Существуют стоп-слова, при написании которых в "назначении платежа" или "комментариях" при переводе происходит моментальная блокировка. У каждого банка этот список может варьироваться, но, как подчеркивает Гусятников, категорически нельзя писать:

Названия наркотических веществ;

Все, что может быть связано с терроризмом: оружие, взрывчатка, теракт и т.п;

Все, что связано с незаконным заработком: взятка, откат, обнал, пособничество, коррупция и т.д.

С вроде бы безобидными фразами "Возврат долга" и "На подарок" тоже стоит быть аккуратнее.

"Если вы постоянно переводите одному и тому же человеку одну и ту же сумму и пишете, что это долг или подарок, могут возникнуть подозрения в законности происхождения денежных средств и в том, что таким способом вы пытаетесь уйти от налогов", — говорит эксперт.

В этом случае счет могут заблокировать, а информацию передать в налоговую инспекцию. Она и будет выяснять, что это за перечисления — долг, подарки или нелегальный уход от налогов. Сейчас государство начинает пристальнее следить за счетами граждан. Подозрения могут вызвать даже фразы "Оплата за квартиру" или "Оплата по договору", если вторая сторона не ведет предпринимательской деятельности или не зарегистрирована в качестве самозанятого.

По словам юриста, графу "назначение платежа" можно и не заполнять — закон этого не требует. Однако не стоит думать, что такие операции не могут показаться подозрительными. При переводах банк анализирует и отправителя, и получателя денежных средств.

Например, если счет, на который вы переводите деньги, есть в черном списке (туда попадают клиенты, которых подозревают в обналичивании денег, мошеннических операциях, нарушении закона и т.д.), то могут заблокировать и вас до выяснения обстоятельств.

При этом, как показывает практика, снять блокировку не всегда просто. У каждого банка есть свои регламенты, и вам легко могут отказать, даже если вы предоставите все требуемые документы. В некоторых случаях решить проблему может только суд, но это длительный процесс, который тоже не всегда заканчивается успехом.

"Поэтому при переводе денег с карты на карту или по номеру телефона стоит ответственно подходить к заполнению платежной информации и понимать, кому и за что вы переводите деньги", — подытожил Гусятников.