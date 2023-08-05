МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ, Роман Серов. Цены на газ в Европе стабилизировались, а подземные хранилища заполнены под завязку. Однако с наступлением холодов ситуация может резко поменяться. Добыча в Норвегии падает, как и объемы поставок СПГ на континент. Вдобавок, Украина может прекратить транзит уже в 2024 году. Иными словами, уже этой зимой Европа может оказаться в очередном энергетическом тупике. Больше не первые. Главное богатство США отнимают за долги

Цены стабилизировались

Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались вблизи отметки 350 долларов за тысячу кубометров. Газ в Старом Свете дешевеет с конца прошлого года, а в конце мая цены опускались даже ниже 300 долларов. Это в 13 раз ниже пиковых значений весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

Одна из главных причин — темпы заполнения подземных хранилищ. Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 85 процентам. А к ноябрю, по прогнозу Еврокомиссии, их заполнят на 90 процентов. Уверенность европейских политиков в стабильном прохождении зимнего сезона растет, а цены на газ падают.

На спрос влияет и рецессия, в которую погрузилась почти вся Западная Европа. Спрос на энергоносители снижается, так как предприятия сокращают планы по выпуску продукции. По данным Евростата, с августа 2022 года по март 2023-го потребление природного газа в ЕС снизилось на 17,7 процентов в по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы в период с 2017 по 2022.

Наконец, европейцы подготовили инфраструктуру для расширения объемов поставок СПГ.

"Европа стала основным направлением экспорта СПГ из США в 2022 году, на ее долю пришлось 64 процента от общего объема экспорта, при этом на четыре страны — Францию, Великобританию, Испанию и Нидерланды — приходилось в совокупности 74 процента экспорта СПГ из США в Европу. При этом в 2022 году три страны — США, Катар и Россия — обеспечили 73 процента европейского импорта СПГ", — указывает Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Таким образом, сейчас дефицита газа в Европе действительно нет — его даже с избытком. Однако ряд факторов указывают на то, что это состояние для европейского рынка скорее временное.

Объективные риски

Во-первых, подземные хранилища пока полны, но запасы имеют свойство заканчиваться. Если зима окажется теплой, как в начале этого года, значит, резкого скачка цен на газ в Европе не будет. Ну а холодная зима заставит задуматься, где взять дополнительный газ, замечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Америка кинула. Европу могут оставить без газа в разгар зимы

Во-вторых, на цены давит "норвежский вопрос". Сейчас трейдеры следят за ситуацией с норвежским газопроводом Troll — очередное техническое обслуживание ограничивает его пропускную способность.

Норвегия — крупнейший собственный поставщик газа на континенте, и газа там остается все меньше и меньше. Импорт из Норвегии, как и из России, существенно сократился. Экономисты констатируют: норвежская газодобыча находится на пределе своих возможностей.

Потеря транзита

Кроме того, транзит российского голубого топлива через Украину под большим вопросом. Через полтора года один из немногих уцелевших маршрутов в Европу, скорее всего, закроется. Для Австрии, например, это половина всего импорта, для Словакии — почти весь.

В 2023 году ожидаемый объем транзита российского газа через территорию Украины может составить 15,4 млрд куб м.

Если транзитный договор на 2024 год не будет заключен, компенсировать указанный объем страны Евросоюза смогут путем увеличения импорта СПГ, поставок трубопроводного газа из других стран, диверсификации источников энергии, указывает исполнительный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" Тамара Сафонова.

Как подчеркивает экономист, в прошлом году основной вклад в сокращение использования газа внесло население Евросоюза за счет экономии электроэнергии и моторного топлива. Однако по факту ЕС столкнулся с разрастанием масштабного энергокризиса, ростом тарифов на электричество, газ и бензин/дизель.

Поставки СПГ

Стабильность растущих поставок СПГ в Европу также под вопросом. США буквально залили континент сжиженным газом по неадекватно высоким ценам, по сути воспользовавшись сложным положением в европейской энергетической сфере. Европа нащупала способ выжить без российского газа. Но есть нюанс

"США обеспечили увеличение экспорта СПГ в Европу на 141 процент по сравнению с 2021 годом, чему способствовали высокие цены в регионе", — указывает Михаил Аким.

Сейчас цены снижаются, но это не так уж хорошо, ведь поставки для американцев будут менее выгодны и начнут сокращаться. В июле импорт СПГ странами Евросоюза упал почти до двухлетнего минимума. При низких ценах, установившихся в Старом Свете, газовозы везут его в другие регионы, где цены и прибыль выше. В первую очередь, в Азию.

С учетом всех факторов, зима в Европе будет сложной и дефицита газа не избежать.

"Коллапса ждать не стоит. Однако целый ряд производств в Германии и в целом по Европе окончательно станут нерентабельными и сменят прописку либо на Северную Америку, либо на Азию. Европа потеряет целый ряд высококвалифированных и высокооплачиваемых рабочих мест", — заключил директор независимого Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.