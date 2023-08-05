Начнем с плюсов. Во-первых, цифровой рубль — это цифровой аналог наличных. То есть, цифровые деньги, которые есть у человека, не лежат в коммерческом банке, а по сути являются прямым требованием к центральному банку, то есть находятся на его счетах. В случае коллапса какого-нибудь банка, с деньгами клиента ничего не произойдет, они будут в сохранности на счету в ЦБ, достаточно просто подключить к его платформе интерфейс от другой организации. Это помогает не зависеть от состояния отдельно взятого банка.

Для некоторых потребителей это может быть преимуществом, так как они не доверяют до конца банковской системе, а в этом случае цифровой рубль предоставляет им аналог безналичных платежей напрямую, не от банков.

Также это возможность позиционировать открытие кошелька как более доступную опцию, так как часть людей, которые до сих пор не используют карты, сейчас может рассматривать этот кошелек, как более доступный безналичный метод. Часто таких потребителей пугали банковские комиссии, поэтому это может быть интересным предложением для уязвимых групп (например, с очень низким уровнем дохода).

Чисто с технологической точки зрения цифровой рубль сам по себе может быть более защищенным благодаря использованию технологии распределенных реестров (или блокчейна), например, криптографического шифрования.

Это дает чуть больше преимуществ цифровому рублю перед безналичными среди тех, кому важна сохранность денег. Но это, скорее всего, будет касаться позиционирования для аудитории.

Еще одним бонусом является возможность оплаты офлайн. Это может быть актуально для тех регионов, где в моменте есть проблемы с беспроводным интернетом. Однако, как именно это будет работать, мы поймем уже в конкретном пилотировании проекта.

И финальный момент, цифровой рубль — это инновационный продукт. Россия — один из лидеров по принятию платежных инноваций в мире. Это может быть расширением линейки платежных инструментов, доступных для физических лиц и предприятий. Как показали наши исследования, сейчас клиенты формируют так называемые "портфели" платежных инструментов, по-простому — набор разных платежных методов, которые используют в зависимости от ситуации. Чаще такой портфель состоит из нескольких платежных карт (в идеале используемых через Pay-сервисы), наличных и СБП (особенно переводы по номеру телефона через мобильный банк, но оборот набирает и оплата по QR).

Каждый метод имеет свои плюсы и минусы, у какого-то инструмента выше кэшбек в определенной категории, какой-то инструмент привязан автоматически к маркетплейсу, какой-то удобнее использовать в конкретных сферах (например, частные услуги), а какой-то просто является дефолтной опцией для мелких покупок. Думаю, что цифровой рубль вполне сможет найти место в таком портфеле платежных инструментов, где с его помощью будет удобно, к примеру, оплачивать госуслуги или коммунальные платежи, а может и вовсе люди захотят перейти на оплату цифровым рублем повседневных товаров.

Дополнительным стимулом для использования цифрового рубля может быть более дешевый эквайринг для торговых точек. Из-за того, что цифровой рубль — это, по сути, наличные, схема работы платежей будет отличаться от классической карточной, так как и счет физического лица, и счет юридического лица будут находиться в ЦБ, а банковская система для проведения платежа используется только на моменте идентификации клиента. В связи с этим комиссии за прием могут быть минимальными. Для торговых точек это может быть довольно выгодным предложением, и они в свою очередь могут создавать благоприятные условия для использования цифрового рубля для клиента (к примеру, поначалу предлагая скидки на финальную сумму за выбор платежного инструмента, что является очень популярной стратегией в России для стимулирования использования конкретного платежного метода).

Наконец, это скорость. Подчеркивается, что транзакции будут проходить быстрее. Насколько и для кого, пока не ясно. Если для торговцев, то у них будет еще больше мотива стимулировать потребителей использовать цифровой рубль. Если для потребителей, то тогда это тоже довольно позитивные новости. Некоторые участники наших исследований говорили, что для них даже платежи с помощью Pay-сервисов смартфонов иногда кажутся долгими. Также очень важный момент, который может быть одним из преимуществ — скорость возврата, особенно при покупке в онлайн-магазинах. Для многих возврат иногда создает проблемы, особенно когда деньги идут обратно слишком долго. В этом случае интересно посмотреть, как вопрос будет решаться в цифровом рубле, потому что пока этот момент непонятен из-за отсутствия прецедентов.

Теперь перейдем к недостаткам. Во-первых, на использование цифрового рубля не будет начисляться кешбэк, что важно при ежедневных покупках. На наличные кешбэка нет, соответственно — на цифровые наличные тоже. И это опять касается устройства классического платежного карточного рынка. По сути, межбанковская комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту, частично финансирует возможность получения кешбэка за оплату картой, в связи с чем, когда она пропадает, брать деньги на кешбэк негде, а значит его возможность в цифровом рубле отсутствует, пока не нашли источник для его финансирования.

То же касается других бонусов, например, процента на остаток или в принципе возможности открывать депозиты или брать кредиты. Центральный банк — это не классический коммерческий банк, получение прибыли не является его целью, так как это не коммерческая организация. Поэтому такие продукты, как депозиты и кредиты на базе цифрового рубля для физических лиц не рассматриваются. Цифровой рубль — это в первую очередь платежный инструмент, как наличные в кармане.

Во-вторых, некоторых россиян, когда они слышат про цифровой рубль, пугает отсутствие анонимности. На самом деле это, наверное, самый противоречивый пункт. Потребители боятся, что останется только цифровой рубль и не будет больше наличных и безналичных. Несмотря на многочисленные заявления представителей ЦБ, что ни наличные, ни безналичные не исчезнут, у потребителей есть некоторый уровень недоверия, который, скорее всего, разрешится, когда цифровой рубль станет доступным для использования.

Все еще остается вопрос, как по факту будет проходить конвертация из цифровых в безналичные и наличные. По доступной информации, это будет сделать довольно легко — с помощью перевода цифровых рублей из кошелька на платформе ЦБ в банк на текущий счет. С этой точки зрения очевидных преград для использования и конвертаций нет.

К вопросу анонимности, к слову, можно отнести еще тот факт, что некоторые цифровые рубли могут быть целевыми, то есть, потрачены только в конкретных местах. Но насколько это будет ограничивающим фактором для людей, пока не ясно, поэтому делать поспешные выводы некорректно.

В-третьих, не минус самого инструмента, а минус его восприятия — многие потребители просто не понимают, зачем он нужен и чем он отличается от карточных платежей. По итогу для классического городского потребителя, который привык платить смартфоном, по крайней мере исходя из той информации, что мы сейчас имеем, цифровой рубль не будет отличаться от безналичных (ну разве что отсутствием кэшбека).

А вот для торговых точек он может иметь большое значение из-за сокращения эквайринговой комиссии. Это может простимулировать какие-то скидки для финальных покупателей в определенные периоды.

И, в заключение, про практичность. Исходя из того, что в России банки — лидеры в финтехе, а ЦБ сам по себе предлагает передовые инициативы, есть предположение, что оплата цифровыми рублями будет проходить довольно беспроблемно для финального клиента. Более того, думаю, что улучшения будут и по мере запуска инструмента в широкие массы, как это происходило с СБП, который становится удобнее для платежей из года в год. Здесь важно привлечь ранних последователей и не отпугнуть их. По нашим опросам, около половины россиян старше 18 лет готовы попробовать цифровой рубль, а это очень высокий показатель для нового инструмента.