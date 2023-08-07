МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Если доллар сумеет преодолеть уровень в 97 рублей, то он не только легко взлетит до отметки в 100 рублей, но даже будет способен долететь до 109 рублей в очень сжатые сроки, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Спрогнозировано, до какого уровня дорастет доллар без решений Банка России

"Доллар к рублю находится в растущем тренде, хотя он с начала августа взял слишком резкий старт, и уже подбирается к области исторических максимумов. Это означает, что цель в 100 рублей за "американца" выглядит реальной и даже достаточно близкой", — прогнозирует собеседник агентства.

Однако чтобы подняться выше 100 рублей за доллар, иностранной валюте нужно сначала преодолеть уровни в 96 и 97 рублей, а на этих уровнях могут начаться продажи (что в свою очередь может привести к удешевлению американской валюты), так как доллар даже на сегодняшних уровнях уже выглядит слишком дорогим.

Доллар по 109 рублей мы можем увидеть в течение ближайших одного-полутора месяцев, прогнозирует Антонов. "Однако в панике бежать в банк и скупать наличную валюту по любой цене пока нет смысла. Самое главное в данном случае — это "если", — предупреждает специалист.

Он снова подчеркнул, что трехзначные цифры мы увидим в случае, если доллар преодолеет сопротивление на отметке 97 рублей. А вероятность того, что "зеленый" не преодолеет этот уровень достаточно высока, и на сегодняшний день представляется выше, чем вероятность лёгкого похода на 100 рублей. "И если у доллара в августе — начале сентября не получится преодолеть 97 рублей, он может также легко откатиться на 91-92 рубля, а далее его ослабление может продолжиться", — прогнозирует эксперт.

Новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которое большинство аналитиков прогнозируют уже на следующем заседании совета директоров регулятора, может дать косвенную поддержку рублю и развернуть доллар к цели в 90 рублей, подытожил Антонов.